"Не только Брижит". Как Макрон окружил себя престарелыми гомосексуалистами

Эммануэль и Брижит Макрон ищут новые способы ответить обидчикам, и даже государственные границы их не останавливают. Вместо того чтобы раз и навсегда доказать... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T08:00:00+03:00

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. Эммануэль и Брижит Макрон ищут новые способы ответить обидчикам, и даже государственные границы их не останавливают. Вместо того чтобы раз и навсегда доказать несостоятельность истории о транспереходе супруги французского лидера, Елисейский дворец пытается собрать компромат на журналистку и блогера Кэндис Оуэнс. О продолжении беспрецедентного в мировой политике скандала — в материале РИА Новости.Расследование не получилосьНа днях на стол Макрону лег доклад американского детективного агентства бывшего генерального прокурора Нью-Йорка Дэна Нарделло, которому поручили отыскать следы международного заговора.В документе отмечается, что о серии публикаций Оуэнс писали российские СМИ. Однако связей журналистки с медийными персонажами или официальными лицами из Москвы не выявили."Во всем всегда виновата Россия", — с иронией прокомментировала Оуэнс итоги усилий людей Нарделло.Косвенным "доказательством российского заказа" американцы сочли критику главы киевского режима Владимира Зеленского со стороны блогера. Она называла его "социопатично убивающей королевой пособий" и "соседским наркоманом".Оуэнс обвинила Брижит и Эммануэля в паранойе. Елисейский дворец подозревает международный заговор, потому что боится раскрытия опасной для властей информации, считает журналистка.Контраргументы Макронов оставляют желать лучшего. Едва ли не главное опровержение — сообщение в Амьенской газете о рождении дочери в семье кондитерского магната Тронье. Однако документально пол ребенка до сих пор не подтвердили."Им так нравится эта газетная вырезка, что они включили ее в иск", — отметила Оуэнс.Ссылаясь на осведомленные источники, она утверждает, что президент Франции даже затрагивал тему ее "расследований" в последнем разговоре с Дональдом Трампом в Белом доме перед тем, как обсудить украинский конфликт.Еще одни странные друзья"Слишком многие из тех, кто помог Макрону прийти к власти и считает себя друзьями его семьи, попадают в скандалы с педофилами и инцестом. Они все время пытаются нас обмануть: "Это наши друзья, это не мы, просто все вокруг нас такие", — указывает журналистка.Так, она обратила внимание на теплые отношения президента Франции с Пьером Берже, любовником Ив Сен-Лорана и сооснователем одноименного бренда. Незадолго до смерти в 2017-м бизнесмен не только публично поддержал кандидатуру Макрона, но и пообещал помогать ему "любыми способами", в том числе деньгами."Он и его жена — мои друзья", — подчеркивал Берже.В 2013-м личный водитель Берже Фабрис Томас рассказал, как Сен-Лоран признавался, что его партнер имел сексуальные связи с несовершеннолетними на собственной вилле в Марокко. Годом ранее о случаях детской проституции там заявлял в полицию местный священник. Берже все отрицал, но в 2017-м прокомментировал это так: "Тогда нравы были свободнее, чем сейчас".А ведь именно при Макроне, никогда не скрывавшем дружбы с Берже, возраст согласия в статье 227-25 Уголовного кодекса Франции опустили до 15 лет. Причем хотели 13, но общественность возмутилась.В законе имеется оговорка: если у взрослого есть "власть на ребенком" (близкий родственник, опекун), то ограничение прежнее — 18 лет. Примечательно, что нынешний защитник Елисейского дворца по делу Брижит Эрик Дюпон-Моретти, будучи министром юстиции, смог добиться исключения из этой категории школьных учителей.Не такие, как всеВ любом случае даже официальная версия отношений Макронов позволяет подозревать Брижит в совращении. Когда они познакомились в 1993-м, ей было 39, Эммануэлю — всего 15. Тогда в законе оговорок не было.Год спустя родственники Тронье обнаружили их загорающими вместе у бассейна в доме престарелых родителей Брижит в Амьене, пишет биограф первой леди Франции Маэль Брюн в книге "Брижит Макрон: свободная женщина".Роман между отличником и его учительницей литературы вызвал бурю негодования у местных жителей. Почтовый ящик главного офиса фабрики отца Брижит переполняли возмущенные анонимки.По словам Брюн, соседи, друзья и враги заплевали дверь будущей первой леди Франции. "В один прекрасный день ее друзья, с которыми она планировала отпуск, отказались с ней даже разговаривать", — сообщает она.Муж Брижит банкир Андре-Луи Озьером воспринял новость об измене жены со школьником "как пощечину". Развод по каким-то причинам затянулся на десять лет.Свадьбу сыграли в 2007-м в мэрии прибрежного городка Ле-Туке, где три десятилетия назад Брижит вышла замуж первый раз. Макрон торжественно обратился к гостям: "Я хочу поблагодарить вас за то, что вы любите нас такими, какие мы есть".Особое делоБрижит и раньше окружали неприятные слухи. В разгар избирательной кампании мужа Эммануэля обвинили в гомосексуальных связях с главой радиостанции Radio France Матье Галле. Макрон был в ярости.Позднее СМИ писали об интимных отношениях Макрона с телохранителем Александром Беналла. В одном из последних роликов Оуэнс, ссылаясь на знакомого журналиста, сообщила о другом возможном однополом романе.По ее сведениям, некий бизнесмен Генри Эрманд 14 лет готовил Эммануэля к вершинам власти. Они познакомились в 2002-м, когда будущему президенту было 25, а предпринимателю — 78. Вместе отдыхали все в том же Марокко.Благодаря Эрманду, утверждает источник, Макрон пробился в большую политику. В 2007-м пожилой бизнесмен подарил своему протеже квартиру в центре Парижа, а также оплатил свадьбу с Брижит, на которой был шафером."Я никогда его не бросал. В отличие от большинства блестящих мужчин в его возрасте, у него не было многочисленных подружек", — сказал Эрманд в 2016-м, за два месяца до кончины.Известный марокканский писатель Тахар Бен Желлун называл его "ревнивым и деспотичным гомосексуалистом" и "папиком Макрона".Никаких обвинений против писателя Макрон не выдвигал. Тем страннее выглядит разбирательство по делу Брижит. Обе стороны разоблачают друг друга, и конца этой беспрецедентной историй не видно.

