В ЛНР задержали мужчину, изготавливавшего взрывные устройства для терактов

2025-08-19T10:40:00+03:00

луганская народная республика

происшествия

антрацит (луганская область)

служба безопасности украины

россия

ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Силовики задержали жителя Антрацита в ЛНР, изготавливавшего взрывные устройства для терактов и передававшего СБУ данные о российских войсках, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, действовавшего в интересах иностранного государства. Установлено, что житель города Антрацита по заданию СБУ изготавливал взрывные устройства из полученных от украинской стороны компонентов для совершения диверсионно-террористических актов на территории ЛНР, а также передавал спецслужбе противника данные о дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.Сообщается, что мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена".

