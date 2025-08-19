https://ria.ru/20250819/lnr-2036243362.html
В ЛНР задержали мужчину, изготавливавшего взрывные устройства для терактов
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Силовики задержали жителя Антрацита в ЛНР, изготавливавшего взрывные устройства для терактов и передававшего СБУ данные о российских войсках, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, действовавшего в интересах иностранного государства. Установлено, что житель города Антрацита по заданию СБУ изготавливал взрывные устройства из полученных от украинской стороны компонентов для совершения диверсионно-террористических актов на территории ЛНР, а также передавал спецслужбе противника данные о дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.Сообщается, что мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена".
