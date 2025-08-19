Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР задержали мужчину, изготавливавшего взрывные устройства для терактов
10:40 19.08.2025 (обновлено: 10:48 19.08.2025)
В ЛНР задержали мужчину, изготавливавшего взрывные устройства для терактов
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Силовики задержали жителя Антрацита в ЛНР, изготавливавшего взрывные устройства для терактов и передававшего СБУ данные о российских войсках, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, действовавшего в интересах иностранного государства. Установлено, что житель города Антрацита по заданию СБУ изготавливал взрывные устройства из полученных от украинской стороны компонентов для совершения диверсионно-террористических актов на территории ЛНР, а также передавал спецслужбе противника данные о дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.Сообщается, что мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена".
луганская народная республика, происшествия, антрацит (луганская область), служба безопасности украины, россия
Луганская Народная Республика, Происшествия, Антрацит (Луганская область), Служба безопасности Украины, Россия
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Силовики задержали жителя Антрацита в ЛНР, изготавливавшего взрывные устройства для терактов и передававшего СБУ данные о российских войсках, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, действовавшего в интересах иностранного государства. Установлено, что житель города Антрацита по заданию СБУ изготавливал взрывные устройства из полученных от украинской стороны компонентов для совершения диверсионно-террористических актов на территории ЛНР, а также передавал спецслужбе противника данные о дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.
Сообщается, что мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена".
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Киев в этом году уже пытался устроить взрыв на Крымском мосту, сообщила ФСБ
Луганская Народная РеспубликаПроисшествияАнтрацит (Луганская область)Служба безопасности УкраиныРоссия
 
 
