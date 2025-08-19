Рейтинг@Mail.ru
Белый дом не исключил отправку военных в Венесуэлу для борьбы с наркотиками - РИА Новости, 19.08.2025
21:10 19.08.2025
Белый дом не исключил отправку военных в Венесуэлу для борьбы с наркотиками
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
наркокартели
наркотики
вооруженные силы сша
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов использовать все инструменты американской силы для остановки наркотрафика, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, отвечая на вопрос о возможной отправке американских военных в Венесуэлу. Во вторник в ходе брифинга журналисты обратились к Левитт с вопросом о том, рассматривает ли Трамп возможность высадки военных в Венесуэле на фоне отправки к берегам страны трех американских военных кораблей, на борту которых якобы находятся 4 тысячи морпехов. "Что касается Венесуэлы, то президент Трамп предельно ясен и последователен. Он готов использовать все элементы американской силы, чтобы остановить поток наркотиков в нашу страну и привлечь ответственных к правосудию", - ответила Левитт.
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, наркокартели, наркотики, вооруженные силы сша
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, наркокартели, Наркотики, Вооруженные силы США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Шеф Пентагона не исключил возможность атак США по мексиканским картелям
12 августа, 04:12
 
