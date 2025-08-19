https://ria.ru/20250819/levitt-2036393348.html

Белый дом не исключил отправку военных в Венесуэлу для борьбы с наркотиками

Белый дом не исключил отправку военных в Венесуэлу для борьбы с наркотиками - РИА Новости, 19.08.2025

Белый дом не исключил отправку военных в Венесуэлу для борьбы с наркотиками

Президент США Дональд Трамп готов использовать все инструменты американской силы для остановки наркотрафика, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, РИА Новости, 19.08.2025

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов использовать все инструменты американской силы для остановки наркотрафика, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, отвечая на вопрос о возможной отправке американских военных в Венесуэлу. Во вторник в ходе брифинга журналисты обратились к Левитт с вопросом о том, рассматривает ли Трамп возможность высадки военных в Венесуэле на фоне отправки к берегам страны трех американских военных кораблей, на борту которых якобы находятся 4 тысячи морпехов. "Что касается Венесуэлы, то президент Трамп предельно ясен и последователен. Он готов использовать все элементы американской силы, чтобы остановить поток наркотиков в нашу страну и привлечь ответственных к правосудию", - ответила Левитт.

