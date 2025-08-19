https://ria.ru/20250819/lavrov-2036357543.html
Лавров отреагировал на слова Рубио об оплате топлива на Аляске наличными
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24" отреагировал на заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что российская делегация расплатилась за топливо во время визита на Аляску наличными из-за санкций."За топливо всегда нужно платить. Наличными или нет — это не имеет значения", — сказал он.Глава внешнеполитического ведомства отметил, что расходы на оплату топлива во время визита в другое государство — обычная практика.Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
