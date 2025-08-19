Рейтинг@Mail.ru
Лавров отреагировал на слова Рубио об оплате топлива на Аляске наличными
17:27 19.08.2025 (обновлено: 17:43 19.08.2025)
Лавров отреагировал на слова Рубио об оплате топлива на Аляске наличными
марко рубио
аляска
в мире
россия
сша
сергей лавров
владимир зеленский
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24" отреагировал на заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что российская делегация расплатилась за топливо во время визита на Аляску наличными из-за санкций."За топливо всегда нужно платить. Наличными или нет — это не имеет значения", — сказал он.Глава внешнеполитического ведомства отметил, что расходы на оплату топлива во время визита в другое государство — обычная практика.Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
марко рубио, аляска, в мире, россия, сша, сергей лавров, владимир зеленский
Марко Рубио, Аляска, В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24" отреагировал на заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что российская делегация расплатилась за топливо во время визита на Аляску наличными из-за санкций.

Рубио в интервью телеканалу NBC сообщил, что российская делегация оплатила авиатопливо во время визита на Аляску наличными из-за американских санкций.

"За топливо всегда нужно платить. Наличными или нет — это не имеет значения", — сказал он.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что расходы на оплату топлива во время визита в другое государство — обычная практика.
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
