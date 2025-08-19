https://ria.ru/20250819/lavrov-2036357543.html

Лавров отреагировал на слова Рубио об оплате топлива на Аляске наличными

Лавров отреагировал на слова Рубио об оплате топлива на Аляске наличными - РИА Новости, 19.08.2025

Лавров отреагировал на слова Рубио об оплате топлива на Аляске наличными

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24" отреагировал на заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что российская делегация... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T17:27:00+03:00

2025-08-19T17:27:00+03:00

2025-08-19T17:43:00+03:00

марко рубио

аляска

в мире

россия

сша

сергей лавров

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24" отреагировал на заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что российская делегация расплатилась за топливо во время визита на Аляску наличными из-за санкций."За топливо всегда нужно платить. Наличными или нет — это не имеет значения", — сказал он.Глава внешнеполитического ведомства отметил, что расходы на оплату топлива во время визита в другое государство — обычная практика.Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20250819/makron-2036298394.html

https://ria.ru/20250819/ssha-2036291678.html

аляска

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

марко рубио, аляска, в мире, россия, сша, сергей лавров, владимир зеленский