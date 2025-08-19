https://ria.ru/20250819/lavrov-2036303507.html

Лавров 20 августа проведет переговоры с главой МИД Иордании

Лавров 20 августа проведет переговоры с главой МИД Иордании - РИА Новости, 19.08.2025

Лавров 20 августа проведет переговоры с главой МИД Иордании

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 августа проведет переговоры с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади, который прибудет в РФ с рабочим визитом,... РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг– РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 августа проведет переговоры с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади, который прибудет в РФ с рабочим визитом, сообщил российский МИД."Двадцатого августа министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведет переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом ас-Сафади, который посетит Россию с рабочим визитом. Планируется обсудить ключевые направления дальнейшего развития традиционно дружественных российско-иорданских отношений", - говорится в сообщении.Также стороны, уточнили в МИД, обсудят торговое и культурное сотрудничество, а также министры обменяются мнениями о международной и региональной проблематике с акцентом на необходимость урегулирования кризисов на Ближнем Востоке политико-дипломатическими методами в соответствии с уставом ООН и решениями Совбеза ООН.

