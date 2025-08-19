https://ria.ru/20250819/lavrov-2036303507.html
Лавров 20 августа проведет переговоры с главой МИД Иордании
Лавров 20 августа проведет переговоры с главой МИД Иордании - РИА Новости, 19.08.2025
Лавров 20 августа проведет переговоры с главой МИД Иордании
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 августа проведет переговоры с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади, который прибудет в РФ с рабочим визитом,... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T15:05:00+03:00
2025-08-19T15:05:00+03:00
2025-08-19T15:11:00+03:00
иордания
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027588025_0:76:3027:1779_1920x0_80_0_0_2eccd42581587abf71c2ac3d9b73e248.jpg
МОСКВА, 19 авг– РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 августа проведет переговоры с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади, который прибудет в РФ с рабочим визитом, сообщил российский МИД."Двадцатого августа министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведет переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом ас-Сафади, который посетит Россию с рабочим визитом. Планируется обсудить ключевые направления дальнейшего развития традиционно дружественных российско-иорданских отношений", - говорится в сообщении.Также стороны, уточнили в МИД, обсудят торговое и культурное сотрудничество, а также министры обменяются мнениями о международной и региональной проблематике с акцентом на необходимость урегулирования кризисов на Ближнем Востоке политико-дипломатическими методами в соответствии с уставом ООН и решениями Совбеза ООН.
https://ria.ru/20250819/ssha-2036291678.html
иордания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027588025_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_2895c37409c45c23f0f1509cf2811a15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иордания, россия, сергей лавров
Иордания, Россия, Сергей Лавров
Лавров 20 августа проведет переговоры с главой МИД Иордании
Лавров 20 августа встретится с главой МИД Иордании, который посетит РФ с визитом