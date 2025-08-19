Рейтинг@Mail.ru
Лавров 20 августа проведет переговоры с главой МИД Иордании - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 19.08.2025 (обновлено: 15:11 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/lavrov-2036303507.html
Лавров 20 августа проведет переговоры с главой МИД Иордании
Лавров 20 августа проведет переговоры с главой МИД Иордании - РИА Новости, 19.08.2025
Лавров 20 августа проведет переговоры с главой МИД Иордании
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 августа проведет переговоры с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади, который прибудет в РФ с рабочим визитом,... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T15:05:00+03:00
2025-08-19T15:11:00+03:00
иордания
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027588025_0:76:3027:1779_1920x0_80_0_0_2eccd42581587abf71c2ac3d9b73e248.jpg
МОСКВА, 19 авг– РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 августа проведет переговоры с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади, который прибудет в РФ с рабочим визитом, сообщил российский МИД."Двадцатого августа министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведет переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом ас-Сафади, который посетит Россию с рабочим визитом. Планируется обсудить ключевые направления дальнейшего развития традиционно дружественных российско-иорданских отношений", - говорится в сообщении.Также стороны, уточнили в МИД, обсудят торговое и культурное сотрудничество, а также министры обменяются мнениями о международной и региональной проблематике с акцентом на необходимость урегулирования кризисов на Ближнем Востоке политико-дипломатическими методами в соответствии с уставом ООН и решениями Совбеза ООН.
https://ria.ru/20250819/ssha-2036291678.html
иордания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027588025_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_2895c37409c45c23f0f1509cf2811a15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иордания, россия, сергей лавров
Иордания, Россия, Сергей Лавров
Лавров 20 августа проведет переговоры с главой МИД Иордании

Лавров 20 августа встретится с главой МИД Иордании, который посетит РФ с визитом

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг– РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 августа проведет переговоры с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади, который прибудет в РФ с рабочим визитом, сообщил российский МИД.
"Двадцатого августа министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведет переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом ас-Сафади, который посетит Россию с рабочим визитом. Планируется обсудить ключевые направления дальнейшего развития традиционно дружественных российско-иорданских отношений", - говорится в сообщении.
Также стороны, уточнили в МИД, обсудят торговое и культурное сотрудничество, а также министры обменяются мнениями о международной и региональной проблематике с акцентом на необходимость урегулирования кризисов на Ближнем Востоке политико-дипломатическими методами в соответствии с уставом ООН и решениями Совбеза ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Анкоридже - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Лавров рассказал, как в США оценили его свитер "СССР"
Вчера, 14:22
 
ИорданияРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала