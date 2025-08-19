https://ria.ru/20250819/lavrov-2036290467.html

Лавров рассказал подробности телефонного разговора Путина и Трампа

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал в интервью на канале "Россия 24" подробности телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Ключевые тезисы:"Повторю, что саммит на Аляске позволяет нам увидеть, что американская администрация искренне заинтересована в том, чтобы это урегулирование было не ради того, чтобы снова готовить Украину к войне, как это было после минских договоренностей, а именно для того, чтобы этот кризис никогда больше не повторился, чтобы были обеспечены законные права и всех государств, которые расположены в этой части мира, и всех народов, которые населяют эти государства"."Разговоры, которые ведут некоторые президенты, премьеры из Европы, о том, что Россия неспровоцированно напала на Украину, это все детский лепет, я другого слова найти не могу".Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

