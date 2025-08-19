Лавров рассказал подробности телефонного разговора Путина и Трампа
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал в интервью на канале "Россия 24" подробности телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Ключевые тезисы:
- президенты подтвердили, что конфликт на Украине надо урегулировать так, чтобы кризис никогда больше не повторился;
«
"Повторю, что саммит на Аляске позволяет нам увидеть, что американская администрация искренне заинтересована в том, чтобы это урегулирование было не ради того, чтобы снова готовить Украину к войне, как это было после минских договоренностей, а именно для того, чтобы этот кризис никогда больше не повторился, чтобы были обеспечены законные права и всех государств, которые расположены в этой части мира, и всех народов, которые населяют эти государства".
- если Киев отказывается от нейтралитета, невступления в НАТО, тогда положения, лежавшие в основе признания независимости Украины, исчезают;
- Россия никогда не ставила цель просто захватить территории, будь то Крым, Донбасс, Новороссия, а стремилась защитить русских;
- если Зеленский так печется о конституции Украины, то следует вспомнить о статьях, которые обязуют сохранять права русских;
- территориальные изменения часто являются неотъемлемым компонентом достижения договоренностей;
- ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России;
«
"Разговоры, которые ведут некоторые президенты, премьеры из Европы, о том, что Россия неспровоцированно напала на Украину, это все детский лепет, я другого слова найти не могу".
- Москва ценит то понимание, которое, в отличие от Европы, проявляет администрация США, стремящаяся добраться до сути проблем;
- без уважения интересов безопасности России и в полной мере прав русских на Украине ни о каких долгосрочных договоренностях речи идти не может;
- Москва не отказывается ни от каких форм работы по украинскому урегулированию — ни от двусторонних, ни от трехсторонних;
- на саммите не обсуждался вопрос санкций;
- Трампа пригласили посетить Россию.
Трамп отправил Зеленского на встречу с Путиным
Вчера, 08:00
Переговоры по Украине
Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Telegraph: Трамп дал Зеленскому последний шанс
Вчера, 05:52