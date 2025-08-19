Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал подробности телефонного разговора Путина и Трампа
14:17 19.08.2025 (обновлено: 14:47 19.08.2025)
Лавров рассказал подробности телефонного разговора Путина и Трампа
Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал в интервью на канале "Россия 24" подробности телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Ключевые... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T14:17:00+03:00
2025-08-19T14:47:00+03:00
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал в интервью на канале "Россия 24" подробности телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Ключевые тезисы:&quot;Повторю, что саммит на Аляске позволяет нам увидеть, что американская администрация искренне заинтересована в том, чтобы это урегулирование было не ради того, чтобы снова готовить Украину к войне, как это было после минских договоренностей, а именно для того, чтобы этот кризис никогда больше не повторился, чтобы были обеспечены законные права и всех государств, которые расположены в этой части мира, и всех народов, которые населяют эти государства&quot;.&quot;Разговоры, которые ведут некоторые президенты, премьеры из Европы, о том, что Россия неспровоцированно напала на Украину, это все детский лепет, я другого слова найти не могу&quot;.Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Лавров рассказал подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал в интервью на канале "Россия 24" подробности телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Ключевые тезисы:
  • президенты подтвердили, что конфликт на Украине надо урегулировать так, чтобы кризис никогда больше не повторился;
«

"Повторю, что саммит на Аляске позволяет нам увидеть, что американская администрация искренне заинтересована в том, чтобы это урегулирование было не ради того, чтобы снова готовить Украину к войне, как это было после минских договоренностей, а именно для того, чтобы этот кризис никогда больше не повторился, чтобы были обеспечены законные права и всех государств, которые расположены в этой части мира, и всех народов, которые населяют эти государства".

  • если Киев отказывается от нейтралитета, невступления в НАТО, тогда положения, лежавшие в основе признания независимости Украины, исчезают;
  • Россия никогда не ставила цель просто захватить территории, будь то Крым, Донбасс, Новороссия, а стремилась защитить русских;
  • если Зеленский так печется о конституции Украины, то следует вспомнить о статьях, которые обязуют сохранять права русских;
  • территориальные изменения часто являются неотъемлемым компонентом достижения договоренностей;
  • ни один из европейских лидеров до сих пор не упоминал вопрос безопасности России;
«

"Разговоры, которые ведут некоторые президенты, премьеры из Европы, о том, что Россия неспровоцированно напала на Украину, это все детский лепет, я другого слова найти не могу".

  • Москва ценит то понимание, которое, в отличие от Европы, проявляет администрация США, стремящаяся добраться до сути проблем;
  • без уважения интересов безопасности России и в полной мере прав русских на Украине ни о каких долгосрочных договоренностях речи идти не может;
  • Москва не отказывается ни от каких форм работы по украинскому урегулированию — ни от двусторонних, ни от трехсторонних;
  • на саммите не обсуждался вопрос санкций;
  • Трампа пригласили посетить Россию.
Переговоры по Украине

Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
