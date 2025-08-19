https://ria.ru/20250819/lavrov-2036273123.html
Лавров назвал условия для обсуждения договоренностей по Украине
Лавров назвал условия для обсуждения договоренностей по Украине - РИА Новости, 19.08.2025
Лавров назвал условия для обсуждения договоренностей по Украине
Без уважения безопасности России, без уважения в полной мере прав русских и русскоязычных граждан, проживающих на Украине, ни о каких долгосрочных... РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Без уважения безопасности России, без уважения в полной мере прав русских и русскоязычных граждан, проживающих на Украине, ни о каких долгосрочных договорённостях речи идти не может, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Без уважения интересов безопасности России, без уважения в полной мере прав русских и русскоязычных людей, которые живут на Украине, ни о каких долгосрочных договорённостях не речи быть не может, потому что эти причины необходимо срочно устранять в контексте урегулирования", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Он добавил, что саммит лидеров России и США на Аляске позволил увидеть, что американская администрация искренне заинтересована в том, чтобы урегулирование украинского кризиса было не ради итого, чтобы готовить Украину к войне, а для того, чтобы этот кризис никогда больше не повторился.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Лавров назвал условия для обсуждения договоренностей по Украине
Лавров: договоренности по Украине возможны только при уважении безопасности РФ