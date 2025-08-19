https://ria.ru/20250819/lavrov-2036266285.html

Россия никогда не стремилась просто захватить территории, заявил Лавров

2025-08-19T12:21:00+03:00

россия

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия никогда не стремилась просто захватить территории, будь то Крым, Донбасс или Новороссия, ее цель - защита русских, исторически проживающих на этих землях, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Хочу еще раз особо подчеркнуть, мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории. Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия как территории никогда не были нашей целью. Нашей целью было защитить людей, русских людей, которые столетиями проживали на этих землях, которые открывали эти земли, проливали за них кровь и в Крыму, и на Донбассе, создавали города - Одессу, Николаев, многие другие, порты, заводы, фабрики", - сказал министр, чей комментарий опубликован в Telegram-канале "Вестей".

https://ria.ru/20250819/lavrov-2036264781.html

россия

2025

