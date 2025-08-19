Рейтинг@Mail.ru
Россия никогда не стремилась просто захватить территории, заявил Лавров - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 19.08.2025 (обновлено: 12:30 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/lavrov-2036266285.html
Россия никогда не стремилась просто захватить территории, заявил Лавров
Россия никогда не стремилась просто захватить территории, заявил Лавров - РИА Новости, 19.08.2025
Россия никогда не стремилась просто захватить территории, заявил Лавров
Россия никогда не стремилась просто захватить территории, будь то Крым, Донбасс или Новороссия, ее цель - защита русских, исторически проживающих на этих... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T12:21:00+03:00
2025-08-19T12:30:00+03:00
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия никогда не стремилась просто захватить территории, будь то Крым, Донбасс или Новороссия, ее цель - защита русских, исторически проживающих на этих землях, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Хочу еще раз особо подчеркнуть, мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории. Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия как территории никогда не были нашей целью. Нашей целью было защитить людей, русских людей, которые столетиями проживали на этих землях, которые открывали эти земли, проливали за них кровь и в Крыму, и на Донбассе, создавали города - Одессу, Николаев, многие другие, порты, заводы, фабрики", - сказал министр, чей комментарий опубликован в Telegram-канале "Вестей".
https://ria.ru/20250819/lavrov-2036264781.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f744ab008115df56390c8f0cf5927531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров
Россия, Сергей Лавров
Россия никогда не стремилась просто захватить территории, заявил Лавров

Лавров: целью России является защита русских людей на Донбассе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия никогда не стремилась просто захватить территории, будь то Крым, Донбасс или Новороссия, ее цель - защита русских, исторически проживающих на этих землях, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Хочу еще раз особо подчеркнуть, мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории. Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия как территории никогда не были нашей целью. Нашей целью было защитить людей, русских людей, которые столетиями проживали на этих землях, которые открывали эти земли, проливали за них кровь и в Крыму, и на Донбассе, создавали города - Одессу, Николаев, многие другие, порты, заводы, фабрики", - сказал министр, чей комментарий опубликован в Telegram-канале "Вестей".
Дональд Трамп во время переговоров с Владимиром Путиным в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Лавров отметил изменения в подходе Трампа к урегулированию на Украине
Вчера, 12:16
 
РоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала