Лавров отметил изменения в подходе Трампа к урегулированию на Украине
Лавров отметил изменения в подходе Трампа к урегулированию на Украине - РИА Новости, 19.08.2025
Лавров отметил изменения в подходе Трампа к урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске стал глубже подходить к урегулированию на Украине, видя важность... РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске стал глубже подходить к урегулированию на Украине, видя важность устранения первопричин конфликта, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент Трамп и его команда, особенно после встречи на Аляске, гораздо глубже стали подходить к урегулированию этого кризиса, понимая, что необходимо устранить первопричины, о чем мы, президент Путин постоянно говорили", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".
