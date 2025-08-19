Рейтинг@Mail.ru
Лавров отметил изменения в подходе Трампа к урегулированию на Украине - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 19.08.2025 (обновлено: 12:18 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/lavrov-2036264781.html
Лавров отметил изменения в подходе Трампа к урегулированию на Украине
Лавров отметил изменения в подходе Трампа к урегулированию на Украине - РИА Новости, 19.08.2025
Лавров отметил изменения в подходе Трампа к урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске стал глубже подходить к урегулированию на Украине, видя важность... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T12:16:00+03:00
2025-08-19T12:18:00+03:00
дональд трамп
сергей лавров
владимир путин
аляска
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035711908_0:67:2878:1686_1920x0_80_0_0_14dbcc095b0af8490dbfcf1edc6d7a92.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске стал глубже подходить к урегулированию на Украине, видя важность устранения первопричин конфликта, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент Трамп и его команда, особенно после встречи на Аляске, гораздо глубже стали подходить к урегулированию этого кризиса, понимая, что необходимо устранить первопричины, о чем мы, президент Путин постоянно говорили", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20250819/evrosoyuz-2036247354.html
аляска
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035711908_271:0:2607:1752_1920x0_80_0_0_25d3a3188cd29de313e4193ae6c346d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, сергей лавров, владимир путин, аляска, сша, украина
Дональд Трамп, Сергей Лавров, Владимир Путин, Аляска, США, Украина
Лавров отметил изменения в подходе Трампа к урегулированию на Украине

Лавров: после Аляски Трамп стал глубже подходить к урегулированию на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДональд Трамп во время переговоров с Владимиром Путиным в узком составе на Аляске
Дональд Трамп во время переговоров с Владимиром Путиным в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дональд Трамп во время переговоров с Владимиром Путиным в узком составе на Аляске
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске стал глубже подходить к урегулированию на Украине, видя важность устранения первопричин конфликта, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент Трамп и его команда, особенно после встречи на Аляске, гораздо глубже стали подходить к урегулированию этого кризиса, понимая, что необходимо устранить первопричины, о чем мы, президент Путин постоянно говорили", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Трамп прогнул европейских лидеров, считает Филиппо
Вчера, 11:02
 
Дональд ТрампСергей ЛавровВладимир ПутинАляскаСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала