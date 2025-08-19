https://ria.ru/20250819/lavrov-2036263894.html

Лавров напомнил Зеленскому об отдельных статьях Конституции Украины

Лавров напомнил Зеленскому об отдельных статьях Конституции Украины - РИА Новости, 19.08.2025

Лавров напомнил Зеленскому об отдельных статьях Конституции Украины

Если Владимир Зеленский так печется о Конституции Украины, то ему следует вспомнить о ее статьях, которые обязуют сохранять права русских, заявил глава МИД... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T12:14:00+03:00

2025-08-19T12:14:00+03:00

2025-08-19T17:40:00+03:00

украина

сергей лавров

в мире

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Если Владимир Зеленский так печется о Конституции Украины, то ему следует вспомнить о ее статьях, которые обязуют сохранять права русских, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Это интересный момент, поскольку, как это ни смешно, но до сих пор в украинской конституции, несмотря на принятые законы, запрещающие русский язык в этих сферах жизнедеятельности человека, в Конституции Украины сохраняется обязательство государства в полной мере обеспечивать права русского — это отдельно выделено — и других национальных меньшинств", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Если он так печется о своей конституции, то я бы начал с ее первых статей, где именно это обязательство и закреплено", — подчеркнул министр.

https://ria.ru/20250819/lavrov-2036264781.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, сергей лавров, в мире, владимир зеленский