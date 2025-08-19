Рейтинг@Mail.ru
Лавров напомнил Зеленскому об отдельных статьях Конституции Украины - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 19.08.2025 (обновлено: 17:40 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/lavrov-2036263894.html
Лавров напомнил Зеленскому об отдельных статьях Конституции Украины
Лавров напомнил Зеленскому об отдельных статьях Конституции Украины - РИА Новости, 19.08.2025
Лавров напомнил Зеленскому об отдельных статьях Конституции Украины
Если Владимир Зеленский так печется о Конституции Украины, то ему следует вспомнить о ее статьях, которые обязуют сохранять права русских, заявил глава МИД... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T12:14:00+03:00
2025-08-19T17:40:00+03:00
украина
сергей лавров
в мире
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Если Владимир Зеленский так печется о Конституции Украины, то ему следует вспомнить о ее статьях, которые обязуют сохранять права русских, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Это интересный момент, поскольку, как это ни смешно, но до сих пор в украинской конституции, несмотря на принятые законы, запрещающие русский язык в этих сферах жизнедеятельности человека, в Конституции Украины сохраняется обязательство государства в полной мере обеспечивать права русского — это отдельно выделено — и других национальных меньшинств", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Если он так печется о своей конституции, то я бы начал с ее первых статей, где именно это обязательство и закреплено", — подчеркнул министр.
https://ria.ru/20250819/lavrov-2036264781.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сергей лавров, в мире, владимир зеленский
Украина, Сергей Лавров, В мире, Владимир Зеленский
Лавров напомнил Зеленскому об отдельных статьях Конституции Украины

Лавров напомнил Зеленскому о статьях Конституции Украины, защищающих русских

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Если Владимир Зеленский так печется о Конституции Украины, то ему следует вспомнить о ее статьях, которые обязуют сохранять права русских, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Это интересный момент, поскольку, как это ни смешно, но до сих пор в украинской конституции, несмотря на принятые законы, запрещающие русский язык в этих сферах жизнедеятельности человека, в Конституции Украины сохраняется обязательство государства в полной мере обеспечивать права русского — это отдельно выделено — и других национальных меньшинств", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Если он так печется о своей конституции, то я бы начал с ее первых статей, где именно это обязательство и закреплено", — подчеркнул министр.
Дональд Трамп во время переговоров с Владимиром Путиным в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Лавров отметил изменения в подходе Трампа к урегулированию на Украине
Вчера, 12:16
 
УкраинаСергей ЛавровВ миреВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала