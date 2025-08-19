https://ria.ru/20250819/lavrov-2036263894.html
Лавров напомнил Зеленскому об отдельных статьях Конституции Украины
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Если Владимир Зеленский так печется о Конституции Украины, то ему следует вспомнить о ее статьях, которые обязуют сохранять права русских, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Это интересный момент, поскольку, как это ни смешно, но до сих пор в украинской конституции, несмотря на принятые законы, запрещающие русский язык в этих сферах жизнедеятельности человека, в Конституции Украины сохраняется обязательство государства в полной мере обеспечивать права русского — это отдельно выделено — и других национальных меньшинств", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Если он так печется о своей конституции, то я бы начал с ее первых статей, где именно это обязательство и закреплено", — подчеркнул министр.
