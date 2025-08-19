https://ria.ru/20250819/lavrov-2036260062.html

Лавров рассказал о переговорах Путина и Трампа на Аляске

Лавров рассказал о переговорах Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 19.08.2025

Лавров рассказал о переговорах Путина и Трампа на Аляске

Саммит на Аляске показал, что президент США Дональд Трамп искренне желает достичь долгосрочного результата в украинском урегулировании, заявил глава МИД Сергей Лавров.

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Саммит на Аляске показал, что президент США Дональд Трамп искренне желает достичь долгосрочного результата в украинском урегулировании, заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 24". "Было видно, что глава США и его команда, во-первых, искренне хотят достичь результата, который будет долгосрочным, устойчивым, надежным, в отличие от европейцев, которые на тот момент твердили на каждом углу, что только прекращение огня, и после этого они будут продолжать поставлять Украине оружие", — сказал он.После встречи на Аляске Трамп стал глубже подходить к вопросу разрешения конфликта, понимая, что для этого необходимо устранить его первопричины. Об этом не раз говорили представители России и ее президент Владимир Путин, указал Лавров.Он также отметил хорошую атмосферу на прошедших переговорах, что отражено в заявлениях лидеров двух стран.Другие заявления Лаврова"В конституции Украины сохраняется обязательство государства в полной мере обеспечивать права русского, это отдельно выделено, и других национальных меньшинств"."Без уважения интересов безопасности России, без уважения в полной мере прав русских и русскоязычных людей, которые живут на Украине, ни о каких долгосрочных договоренностях речи быть не может, потому что эти причины необходимо срочно устранять в контексте урегулирования".

