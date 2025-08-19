Лавров рассказал о переговорах Путина и Трампа на Аляске
Лавров: саммит на Аляске показал искреннее стремление Трампа к миру на Украине
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время переговоров в узком составе на Аляске
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время переговоров в узком составе на Аляске
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Саммит на Аляске показал, что президент США Дональд Трамп искренне желает достичь долгосрочного результата в украинском урегулировании, заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 24".
"Было видно, что глава США и его команда, во-первых, искренне хотят достичь результата, который будет долгосрочным, устойчивым, надежным, в отличие от европейцев, которые на тот момент твердили на каждом углу, что только прекращение огня, и после этого они будут продолжать поставлять Украине оружие", — сказал он.
Он также отметил хорошую атмосферу на прошедших переговорах, что отражено в заявлениях лидеров двух стран.
Другие заявления Лаврова
- Россия не отказывается ни от каких форм работы по украинскому урегулированию — ни от двусторонних, ни от трехсторонних.
- Любые контакты с участием первых лиц необходимо предельно тщательно готовить.
В ночь на вторник президент США Дональд Трамп позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. Лидеры двух стран высказались за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
- Если Владимир Зеленский так печется о конституции Украины, то ему следует вспомнить о ее статьях, которые обязуют сохранять права русских:
"В конституции Украины сохраняется обязательство государства в полной мере обеспечивать права русского, это отдельно выделено, и других национальных меньшинств".
- Россия никогда не стремилась просто захватить территории, будь то Крым, Донбасс или Новороссия. Ее цель — защитить русских людей, которые столетиями проживали на этих землях:
"Без уважения интересов безопасности России, без уважения в полной мере прав русских и русскоязычных людей, которые живут на Украине, ни о каких долгосрочных договоренностях речи быть не может, потому что эти причины необходимо срочно устранять в контексте урегулирования".
