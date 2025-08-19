https://ria.ru/20250819/kursk-2036268846.html

В Курской области отменили ракетную опасность

19.08.2025

КУРСК, 19 авг - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в Telegram-канале оперштаба региона. Ракетную опасность в Курской области объявили 10.09 мск, она действовала 2 часа 8 минут.

