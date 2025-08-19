Рейтинг@Mail.ru
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 19.08.2025
12:36 19.08.2025
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства.
КУРСК, 19 авг - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в Telegram-канале оперштаба региона. Ракетную опасность в Курской области объявили 10.09 мск, она действовала 2 часа 8 минут.
Новости
В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность спустя 2 часа 8 минут

КУРСК, 19 авг - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства.
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в Telegram-канале оперштаба региона.
Ракетную опасность в Курской области объявили 10.09 мск, она действовала 2 часа 8 минут.
