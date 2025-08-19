Рейтинг@Mail.ru
США рассматривают юридическое признание Крыма российским, считает политолог
Специальная военная операция на Украине
 
23:46 19.08.2025 (обновлено: 23:52 19.08.2025)
США рассматривают юридическое признание Крыма российским, считает политолог
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Юридическое признание Крыма за Россией сейчас рассматривают США, при этом от Украины требуется как минимум фактическое признание потери полуострова, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил политолог-американист Малек Дудаков. "Соединенные Штаты сейчас рассматривают возможность официального юридического признания принадлежности Крыма к России, от Украины же будут требовать как минимум хотя бы фактического признания того, что Крым они потеряли", - сказал Дудаков. Он отметил, что в какой-то степени удается скорректировать позицию по принадлежности Крыма. "Пока он (Владимир Зеленский - ред. ) все-таки мечется в вопросе признания территориальных потерь. Поэтому однозначно он все-таки не говорит ни да, ни нет. Очевидно, что непубличные дискуссии между Вашингтоном и Киевом продолжатся", - заключил эксперт. Президент США Дональд Трамп после встречи на Аляске с российским коллегой Владимиром Путиным заявил в интервью Fox News, что вернуть Крым для Украины невозможно.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Крымский мост через Керченский пролив
Вид на Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Юридическое признание Крыма за Россией сейчас рассматривают США, при этом от Украины требуется как минимум фактическое признание потери полуострова, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил политолог-американист Малек Дудаков.
"Соединенные Штаты сейчас рассматривают возможность официального юридического признания принадлежности Крыма к России, от Украины же будут требовать как минимум хотя бы фактического признания того, что Крым они потеряли", - сказал Дудаков.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Трамп сделал новое заявление об Украине и территориях
Вчера, 16:43
Он отметил, что в какой-то степени удается скорректировать позицию по принадлежности Крыма.
"Пока он (Владимир Зеленский - ред. ) все-таки мечется в вопросе признания территориальных потерь. Поэтому однозначно он все-таки не говорит ни да, ни нет. Очевидно, что непубличные дискуссии между Вашингтоном и Киевом продолжатся", - заключил эксперт.
Президент США Дональд Трамп после встречи на Аляске с российским коллегой Владимиром Путиным заявил в интервью Fox News, что вернуть Крым для Украины невозможно.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Украине не видать Крыма как своих ушей, заявил Аксенов
Вчера, 15:42
 
