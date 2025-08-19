https://ria.ru/20250819/krym-2036405239.html
США рассматривают юридическое признание Крыма российским, считает политолог
США рассматривают юридическое признание Крыма российским, считает политолог - РИА Новости, 19.08.2025
США рассматривают юридическое признание Крыма российским, считает политолог
Юридическое признание Крыма за Россией сейчас рассматривают США, при этом от Украины требуется как минимум фактическое признание потери полуострова, такое... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T23:46:00+03:00
2025-08-19T23:46:00+03:00
2025-08-19T23:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
республика крым
украина
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994152478_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f770d0a187be19586da2c4735c2caa4b.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Юридическое признание Крыма за Россией сейчас рассматривают США, при этом от Украины требуется как минимум фактическое признание потери полуострова, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил политолог-американист Малек Дудаков. "Соединенные Штаты сейчас рассматривают возможность официального юридического признания принадлежности Крыма к России, от Украины же будут требовать как минимум хотя бы фактического признания того, что Крым они потеряли", - сказал Дудаков. Он отметил, что в какой-то степени удается скорректировать позицию по принадлежности Крыма. "Пока он (Владимир Зеленский - ред. ) все-таки мечется в вопросе признания территориальных потерь. Поэтому однозначно он все-таки не говорит ни да, ни нет. Очевидно, что непубличные дискуссии между Вашингтоном и Киевом продолжатся", - заключил эксперт. Президент США Дональд Трамп после встречи на Аляске с российским коллегой Владимиром Путиным заявил в интервью Fox News, что вернуть Крым для Украины невозможно.
https://ria.ru/20250819/tramp-2036341610.html
https://ria.ru/20250819/krym-2036317264.html
республика крым
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994152478_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_246beba3cc652ce1e2cc0272d1961dca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, республика крым, украина, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Республика Крым, Украина, Россия, США
США рассматривают юридическое признание Крыма российским, считает политолог
Политолог Дудаков: США рассматривают возможность юридически признать Крым за РФ