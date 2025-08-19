https://ria.ru/20250819/krym-2036320111.html

Аксенов допустил присутствие крупных нефтяных компаний в Крыму

2025-08-19T15:50:00+03:00

экономика

республика крым

краснодарский край

сергей аксенов (политик)

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг- РИА Новости. Крупные нефтяные компании могут зайти в Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "По сравнению с Краснодарским краем мы рассчитываем, что у нас вообще ситуация (со стоимостью топлива – ред.) выровняется с захождением крупных вертикально интегрированных компаний, которые сегодня, к сожалению, не присутствуют на территории Республики Крым", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, отсутствие крупных нефтетрейдеров означает для Крыма упущенные возможности.

республика крым

краснодарский край

2025

