Аксенов допустил присутствие крупных нефтяных компаний в Крыму
Аксенов допустил присутствие крупных нефтяных компаний в Крыму - РИА Новости, 19.08.2025
Аксенов допустил присутствие крупных нефтяных компаний в Крыму
Крупные нефтяные компании могут зайти в Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T15:50:00+03:00
2025-08-19T15:50:00+03:00
2025-08-19T15:54:00+03:00
экономика
республика крым
краснодарский край
сергей аксенов (политик)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг- РИА Новости. Крупные нефтяные компании могут зайти в Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "По сравнению с Краснодарским краем мы рассчитываем, что у нас вообще ситуация (со стоимостью топлива – ред.) выровняется с захождением крупных вертикально интегрированных компаний, которые сегодня, к сожалению, не присутствуют на территории Республики Крым", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, отсутствие крупных нефтетрейдеров означает для Крыма упущенные возможности.
республика крым
краснодарский край
