Аксенов допустил присутствие крупных нефтяных компаний в Крыму - РИА Новости, 19.08.2025
15:50 19.08.2025 (обновлено: 15:54 19.08.2025)
Аксенов допустил присутствие крупных нефтяных компаний в Крыму
экономика
республика крым
краснодарский край
сергей аксенов (политик)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг- РИА Новости. Крупные нефтяные компании могут зайти в Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "По сравнению с Краснодарским краем мы рассчитываем, что у нас вообще ситуация (со стоимостью топлива – ред.) выровняется с захождением крупных вертикально интегрированных компаний, которые сегодня, к сожалению, не присутствуют на территории Республики Крым", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, отсутствие крупных нефтетрейдеров означает для Крыма упущенные возможности.
экономика, республика крым, краснодарский край, сергей аксенов (политик)
Экономика, Республика Крым, Краснодарский край, Сергей Аксенов (политик)
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
