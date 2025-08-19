https://ria.ru/20250819/krym-2036317264.html
Украине не видать Крыма как своих ушей, заявил Аксенов
Украине не видать Крыма как своих ушей, заявил Аксенов - РИА Новости, 19.08.2025
Украине не видать Крыма как своих ушей, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украине не видать Крыма как своих ушей. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T15:42:00+03:00
2025-08-19T15:42:00+03:00
2025-08-19T15:44:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украине не видать Крыма как своих ушей. "Дискуссии по Крыму сменили, другой тон уже все взяли. Все понимают, что в любом случае Крыма не видать, как своих ушей, никому. Крым российский навсегда, наш лидер этот вопрос закрыл", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". Президент США Дональд Трамп через несколько дней после встречи на Аляске с российским коллегой Владимиром Путиным во вторник заявил в интервью Fox News, что вернуть Крым для Украины невозможно.
Украине не видать Крыма как своих ушей, заявил Аксенов
