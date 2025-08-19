Рейтинг@Mail.ru
Украине не видать Крыма как своих ушей, заявил Аксенов
15:42 19.08.2025
Украине не видать Крыма как своих ушей, заявил Аксенов
в мире
республика крым
сергей аксенов (политик)
владимир путин
украина
сша
дональд трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украине не видать Крыма как своих ушей. "Дискуссии по Крыму сменили, другой тон уже все взяли. Все понимают, что в любом случае Крыма не видать, как своих ушей, никому. Крым российский навсегда, наш лидер этот вопрос закрыл", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". Президент США Дональд Трамп через несколько дней после встречи на Аляске с российским коллегой Владимиром Путиным во вторник заявил в интервью Fox News, что вернуть Крым для Украины невозможно.
в мире, республика крым, сергей аксенов (политик), владимир путин, украина, сша, дональд трамп
В мире, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Украина, США, Дональд Трамп
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украине не видать Крыма как своих ушей.
"Дискуссии по Крыму сменили, другой тон уже все взяли. Все понимают, что в любом случае Крыма не видать, как своих ушей, никому. Крым российский навсегда, наш лидер этот вопрос закрыл", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
Президент США Дональд Трамп через несколько дней после встречи на Аляске с российским коллегой Владимиром Путиным во вторник заявил в интервью Fox News, что вернуть Крым для Украины невозможно.
Трамп назвал возвращение Крыма Украине невозможным
