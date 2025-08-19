https://ria.ru/20250819/krym-2036317264.html

Украине не видать Крыма как своих ушей, заявил Аксенов

19.08.2025

Украине не видать Крыма как своих ушей, заявил Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украине не видать Крыма как своих ушей. РИА Новости, 19.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украине не видать Крыма как своих ушей. "Дискуссии по Крыму сменили, другой тон уже все взяли. Все понимают, что в любом случае Крыма не видать, как своих ушей, никому. Крым российский навсегда, наш лидер этот вопрос закрыл", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". Президент США Дональд Трамп через несколько дней после встречи на Аляске с российским коллегой Владимиром Путиным во вторник заявил в интервью Fox News, что вернуть Крым для Украины невозможно.

