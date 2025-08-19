https://ria.ru/20250819/krym-2036310388.html

В Крыму загорелась сухая растительность

В Крыму загорелась сухая растительность - РИА Новости, 19.08.2025

В Крыму загорелась сухая растительность

Площадь возгорания сухой растительности возле села Трёхпрудное в Симферопольском районе Крыма достигла 25 гектаров, вертолёт Ми-8 совершил семь сбросов воды из... РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Площадь возгорания сухой растительности возле села Трёхпрудное в Симферопольском районе Крыма достигла 25 гектаров, вертолёт Ми-8 совершил семь сбросов воды из озера Терекли, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Площадь пожара составляет 25 гектаров. Вертолётом Ми-8 совершено уже семь сбросов общим объёмом 21 тонна воды из озера Терекли", - говорится в сообщении.

