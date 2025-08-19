Рейтинг@Mail.ru
В Крыму загорелась сухая растительность - РИА Новости, 19.08.2025
15:26 19.08.2025
В Крыму загорелась сухая растительность
Площадь возгорания сухой растительности возле села Трёхпрудное в Симферопольском районе Крыма достигла 25 гектаров, вертолёт Ми-8 совершил семь сбросов воды из...
происшествия
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Площадь возгорания сухой растительности возле села Трёхпрудное в Симферопольском районе Крыма достигла 25 гектаров, вертолёт Ми-8 совершил семь сбросов воды из озера Терекли, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Площадь пожара составляет 25 гектаров. Вертолётом Ми-8 совершено уже семь сбросов общим объёмом 21 тонна воды из озера Терекли", - говорится в сообщении.
республика крым
россия
происшествия, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
© РИА Новости / Константин Чалабов
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Площадь возгорания сухой растительности возле села Трёхпрудное в Симферопольском районе Крыма достигла 25 гектаров, вертолёт Ми-8 совершил семь сбросов воды из озера Терекли, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Площадь пожара составляет 25 гектаров. Вертолётом Ми-8 совершено уже семь сбросов общим объёмом 21 тонна воды из озера Терекли", - говорится в сообщении.
Последствия ЧП в Рязанской области
МЧС рассказало о ликвидации последствий ЧП в Рязанской области
16 августа, 08:47
 
ПроисшествияРеспублика КрымРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
