https://ria.ru/20250819/krym-2036301729.html
Крым приступит к строительству двух новых водохранилищ в начале 2026 года
Крым приступит к строительству двух новых водохранилищ в начале 2026 года - РИА Новости, 19.08.2025
Крым приступит к строительству двух новых водохранилищ в начале 2026 года
Крым приступит к строительству двух новых водохранилищ в начале 2026 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T14:57:00+03:00
2025-08-19T14:57:00+03:00
2025-08-19T14:57:00+03:00
республика крым
алушта
сергей аксенов (политик)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004774949_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81cb87149262fc25390f3de388a3e42e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Крым приступит к строительству двух новых водохранилищ в начале 2026 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ранее он сообщал, что в Крыму построят Мартовское (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорское (8,5 миллиона кубометров) водохранилища. Объем финансирования - 22,4 миллиарда рублей. "На проведение работ выделено 22,4 миллиарда рублей. Приступаем к работам в начале 2026 года. Строительство этих водохранилищ полностью позволит снять вопрос водоснабжения южного берега Крыма", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, водохранилища построят в районе Алушты и в Бахчисарайском районе.
https://ria.ru/20250819/rossiya-2036298734.html
республика крым
алушта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004774949_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dad2150636bfce6996373f12ca302618.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, алушта, сергей аксенов (политик), общество
Республика Крым, Алушта, Сергей Аксенов (политик), Общество
Крым приступит к строительству двух новых водохранилищ в начале 2026 года
Аксенов: в Крыму начнут строить два новых водохранилища в начале 2026 года