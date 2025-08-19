https://ria.ru/20250819/krym-2036301729.html

Крым приступит к строительству двух новых водохранилищ в начале 2026 года

2025-08-19T14:57:00+03:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Крым приступит к строительству двух новых водохранилищ в начале 2026 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ранее он сообщал, что в Крыму построят Мартовское (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорское (8,5 миллиона кубометров) водохранилища. Объем финансирования - 22,4 миллиарда рублей. "На проведение работ выделено 22,4 миллиарда рублей. Приступаем к работам в начале 2026 года. Строительство этих водохранилищ полностью позволит снять вопрос водоснабжения южного берега Крыма", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, водохранилища построят в районе Алушты и в Бахчисарайском районе.

2025

