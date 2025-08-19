https://ria.ru/20250819/krym-2036289403.html

В Крыму планируют ослабить ограничения мобильного интернета

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. В Крыму выработают меры по ослаблению ограничений мобильного интернета, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Веерные отключения мобильного интернета возможны в Крыму в целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности населения, сообщало ранее министерство внутренней политики, информации и связи республики. При этом сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать. Ограничения могут коснуться ряда городов республики Крым и Севастополя. "Сейчас, при выработке определенных алгоритмов, возможно, что Крым станет передовиком на этом направлении, мы представили саму систему работы взаимодействия непосредственно с точки зрения скорости принятия решений по включению и отключению интернета. Мы рассчитываем, что в течение недели будет принято соответствующие решение в части ослабления данной меры", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". Он подчеркнул, что решение об ограничении работы мобильного интернета было принято осознанно на федеральном уровне в целях обеспечения безопасности граждан. "Мы сейчас кое-какие вещи подчищаем, подсказываем, шлифуем сам процесс. Я думаю, что мы в ближайшее время вернемся к обыкновенной нормальной жизни на этом направлении. Приношу крымчанам и туристам извинения. Это не чья-то прихоть. Просьба потерпеть, вопрос безопасности выше, чем все остальные", - сказал Аксенов.

