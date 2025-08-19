Рейтинг@Mail.ru
10:53 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/krym-2036245923.html
Признание Крыма российским уже состоялось на уровне культуры, заявили в ГД
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Признание российского статуса Крыма и четырех новых регионов объективно уже состоялось на уровне народной дипломатии, культуры, туризма и других сфер, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Владимир Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на невступление Украины в НАТО. В свою очередь Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет. "Признание Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей российскими регионами объективно уже состоялось на уровне народной дипломатии, культуры, образования, оздоровления, туризма и других сфер. Киеву деваться некуда", - считает Ивлев. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Признание российского статуса Крыма и четырех новых регионов объективно уже состоялось на уровне народной дипломатии, культуры, туризма и других сфер, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Владимир Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на невступление Украины в НАТО. В свою очередь Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет.
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма для мира на Украине
18 августа, 04:27
"Признание Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей российскими регионами объективно уже состоялось на уровне народной дипломатии, культуры, образования, оздоровления, туризма и других сфер. Киеву деваться некуда", - считает Ивлев.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма
18 августа, 06:56
 
