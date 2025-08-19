https://ria.ru/20250819/krokus-2036214465.html

Перевод денег за исполнение теракта в "Крокусе" сделали с карты незнакомца

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сообщник террористов, совершивших теракт в концертном зале "Крокус сити холл", Шахромджон Гадоев перевел деньги исполнителю преступления с карты незнакомого ему человека, которого он встретил в банке, под надуманным предлогом, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Находясь в городе Екатеринбург, в отделении Сбербанка… обратился к незнакомому мужчине по национальности киргиз, придумав предлог, попросил перевести деньги на карту Шамсидина Фаридуни, выполнив указание Солиева",- сказано в материалах. Согласно материалам, куратор дал указание Гадоеву, чтобы он нашел незнакомого выходца из средней Азии и через его карту перевел обналиченные деньги. После перевода в размере 350 тысяч рублей Гадоев сфотографировал чек об операции и оправил его куратору. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.

