ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Кременчуге
2025-08-19T12:51:00+03:00
ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Военная техника западного образца, склад с минами и боеприпасами ВСУ уничтожены в результате ударов в Кременчуге в Полтавской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Кременчуг… Уничтожена военная техника западного образца, снятая с консервации, и приведённая в боевое состояние. Точных цифр пока нет, но более двух десятков – точно. Уничтожен склад с минами и снарядами", - сообщил Лебедев. Он добавил, что ударами также частично разрушен железнодорожный узел в городе. Кроме того, Лебедев сообщил, что несколько десятков военных ВСУ, в том числе европейцев, тяжело ранены.
