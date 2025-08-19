https://ria.ru/20250819/kremenchug-2036271181.html

ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Кременчуге

ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Кременчуге - РИА Новости, 19.08.2025

ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Кременчуге

Военная техника западного образца, склад с минами и боеприпасами ВСУ уничтожены в результате ударов в Кременчуге в Полтавской области Украины, сообщил РИА... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T12:51:00+03:00

2025-08-19T12:51:00+03:00

2025-08-19T12:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

кременчуг

полтавская область

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb94bd7e9c446f75d930666a9fa3c7dd.jpg

ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Военная техника западного образца, склад с минами и боеприпасами ВСУ уничтожены в результате ударов в Кременчуге в Полтавской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Кременчуг… Уничтожена военная техника западного образца, снятая с консервации, и приведённая в боевое состояние. Точных цифр пока нет, но более двух десятков – точно. Уничтожен склад с минами и снарядами", - сообщил Лебедев. Он добавил, что ударами также частично разрушен железнодорожный узел в городе. Кроме того, Лебедев сообщил, что несколько десятков военных ВСУ, в том числе европейцев, тяжело ранены.

https://ria.ru/20250819/udar-2036261999.html

кременчуг

полтавская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кременчуг, полтавская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф