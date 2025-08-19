Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Кременчуге - РИА Новости, 19.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 19.08.2025
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Кременчуге
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Кременчуге
Военная техника западного образца, склад с минами и боеприпасами ВСУ уничтожены в результате ударов в Кременчуге в Полтавской области Украины, сообщил РИА... РИА Новости, 19.08.2025
ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Военная техника западного образца, склад с минами и боеприпасами ВСУ уничтожены в результате ударов в Кременчуге в Полтавской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Кременчуг… Уничтожена военная техника западного образца, снятая с консервации, и приведённая в боевое состояние. Точных цифр пока нет, но более двух десятков – точно. Уничтожен склад с минами и снарядами", - сообщил Лебедев. Он добавил, что ударами также частично разрушен железнодорожный узел в городе. Кроме того, Лебедев сообщил, что несколько десятков военных ВСУ, в том числе европейцев, тяжело ранены.
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Кременчуге

ВС РФ уничтожили западную технику и склад боеприпасов ВСУ в Кременчуге

ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Военная техника западного образца, склад с минами и боеприпасами ВСУ уничтожены в результате ударов в Кременчуге в Полтавской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Кременчуг… Уничтожена военная техника западного образца, снятая с консервации, и приведённая в боевое состояние. Точных цифр пока нет, но более двух десятков – точно. Уничтожен склад с минами и снарядами", - сообщил Лебедев.
Он добавил, что ударами также частично разрушен железнодорожный узел в городе. Кроме того, Лебедев сообщил, что несколько десятков военных ВСУ, в том числе европейцев, тяжело ранены.
