В Красноярске студента осудили за создание ячейки, оправдывающей терроризм
В Красноярске студента осудили за создание ячейки, оправдывающей терроризм
КРАСНОЯРСК, 19 авг – РИА Новости. Студент медвуза Красноярска осужден на 2 года лишения свободы за создание ячейки, оправдывающей и пропагандирующей терроризм, сообщили РИА Новости в УФСБ по Красноярскому краю. "Установлено, что в 2024 году студентом медицинского вуза города Красноярска в мессенджере WhatsApp создана группа, в которой он публиковал фото- и видеоматериалы, а также текстовые сообщения религиозного характера с участием лидеров международных террористических организаций", - рассказали в ведомстве. Публикации были направлены на оправдание террористической деятельности и насильственных действий, совершаемых боевиками международных террористических организаций, уточняют в ведомстве. Молодому человеку, стремившемуся расширять ячейку за счет мусульман, удалось завлечь в ее состав еще шестерых студентов учебного заведения. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе УФСБ, лидера ячейки приговорили к 2 годам лишения свободы. Остальные члены группировки привлечены к административной ответственности и выдворены из страны. Приговор не вступил в законную силу.
