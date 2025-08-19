Рейтинг@Mail.ru
Новые подробности об "инопланетном корабле" 3I/ATLAS встревожили ученого
16:50 19.08.2025 (обновлено: 16:52 19.08.2025)
Новые подробности об "инопланетном корабле" 3I/ATLAS встревожили ученого
Таинственный свет, излучаемый межзвездным объектом 3I/ATLAS, может свидетельствовать о его инопланетном происхождении, пишет Daily Mail. РИА Новости, 19.08.2025
космос
космос - риа наука
инопланетяне
общество
в мире
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Таинственный свет, излучаемый межзвездным объектом 3I/ATLAS, может свидетельствовать о его инопланетном происхождении, пишет Daily Mail."Загадочный межзвездный объект, проносящийся через нашу Солнечную систему, только что предоставил ученым новые доказательства того, что это может быть корабль из другой части галактики", — говорится в материале.По словам астрофизика из Гарварда Ави Леба, 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля. Отмечается, что источник света при этом не установлен. Ученый уточнил, что яркость свечения при удалении объекта резко уменьшается, что не соответствует типичному поведению комет, отражающих солнечный свет.Леб подчеркнул, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет.Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
космос
космос, космос - риа наука, инопланетяне, общество, в мире
Космос, Космос - РИА Наука, инопланетяне, Общество, В мире
© NASAМежзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года
Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© NASA
Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Таинственный свет, излучаемый межзвездным объектом 3I/ATLAS, может свидетельствовать о его инопланетном происхождении, пишет Daily Mail.
"Загадочный межзвездный объект, проносящийся через нашу Солнечную систему, только что предоставил ученым новые доказательства того, что это может быть корабль из другой части галактики", — говорится в материале.
По словам астрофизика из Гарварда Ави Леба, 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля. Отмечается, что источник света при этом не установлен. Ученый уточнил, что яркость свечения при удалении объекта резко уменьшается, что не соответствует типичному поведению комет, отражающих солнечный свет.
Леб подчеркнул, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет.
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
