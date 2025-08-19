Рейтинг@Mail.ru
Врио главы Коми рассказал Путину о мерах поддержки участников СВО в регионе
15:28 19.08.2025
Врио главы Коми рассказал Путину о мерах поддержки участников СВО в регионе
республика коми
россия
север
ростислав гольдштейн
владимир путин
общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину об организации в регионе всесторонней поддержки участников спецоперации и их семей. Глава государства во вторник провел встречу с Гольдштейном в Кремле. "Доложил сегодня президенту России Владимиру Владимировичу Путину о ключевых направлениях развития Республики Коми за восемь месяцев работы... Главным приоритетом для нашей республики стала всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и их семей. Создали комплексную систему из 30 мер поддержки, которая вывела нас в топ-5 регионов страны по этому показателю", – написал Гольдштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в настоящее время мерами поддержки охвачено боле 7 тысяч семей участников спецоперации из Коми. Также в республике успешно реализуется проект "Пера. Путь героя", в котором участвуют почти 100 участников СВО. "Стратегическая цель, которую мы перед собой поставили, – превратить Республику Коми в настоящий центр развития Севера России, современный экономический и культурный центр, где каждый житель чувствует надёжную защиту государства", – добавил Гольдштейн.
республика коми, россия, север, ростислав гольдштейн, владимир путин, общество
Республика Коми, Россия, Север, Ростислав Гольдштейн, Владимир Путин, Общество
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн во время встречи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину об организации в регионе всесторонней поддержки участников спецоперации и их семей.
Глава государства во вторник провел встречу с Гольдштейном в Кремле.
"Доложил сегодня президенту России Владимиру Владимировичу Путину о ключевых направлениях развития Республики Коми за восемь месяцев работы... Главным приоритетом для нашей республики стала всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и их семей. Создали комплексную систему из 30 мер поддержки, которая вывела нас в топ-5 регионов страны по этому показателю", – написал Гольдштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в настоящее время мерами поддержки охвачено боле 7 тысяч семей участников спецоперации из Коми. Также в республике успешно реализуется проект "Пера. Путь героя", в котором участвуют почти 100 участников СВО.
"Стратегическая цель, которую мы перед собой поставили, – превратить Республику Коми в настоящий центр развития Севера России, современный экономический и культурный центр, где каждый житель чувствует надёжную защиту государства", – добавил Гольдштейн.
Республика Коми Россия Север Ростислав Гольдштейн Владимир Путин Общество
 
 
