Врио главы Коми рассказал Путину о мерах поддержки участников СВО в регионе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину об организации в регионе всесторонней поддержки участников спецоперации и их семей. Глава государства во вторник провел встречу с Гольдштейном в Кремле. "Доложил сегодня президенту России Владимиру Владимировичу Путину о ключевых направлениях развития Республики Коми за восемь месяцев работы... Главным приоритетом для нашей республики стала всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и их семей. Создали комплексную систему из 30 мер поддержки, которая вывела нас в топ-5 регионов страны по этому показателю", – написал Гольдштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в настоящее время мерами поддержки охвачено боле 7 тысяч семей участников спецоперации из Коми. Также в республике успешно реализуется проект "Пера. Путь героя", в котором участвуют почти 100 участников СВО. "Стратегическая цель, которую мы перед собой поставили, – превратить Республику Коми в настоящий центр развития Севера России, современный экономический и культурный центр, где каждый житель чувствует надёжную защиту государства", – добавил Гольдштейн.

