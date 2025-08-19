Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно приговорил одного из руководителей центра "Мемориал"*
17:39 19.08.2025 (обновлено: 17:48 19.08.2025)
Суд заочно приговорил одного из руководителей центра "Мемориал"*
Представитель центра "Мемориал"* Сергей Давидис* заочно приговорен к шести годам колонии, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Представитель центра "Мемориал"* Сергей Давидис* заочно приговорен к шести годам колонии, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."С учетом позиции прокуратуры суд заочно приговорил одного из руководителей "Мемориала"* 56-летнего Сергея Давидиса* к 6 годам колонии общего режима. Он признан виновным по части 2 статьи 205.5 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")", - говорится в сообщении.Также суд лишил Давидиса* права заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов, в том числе в интернете, сроком на три года.Отмечается, что он также заочно арестован.Установлено, что в январе 2022 года Давидис* опубликовал на своей странице в соцсети сообщения, оправдывающие и признающие законными действия военнопленных из полка "Азов"**, разместив их анкетные данные, места содержания в СИЗО, а также счет криптокошелька для перечисления им помощи.Добавляется. что приговор в законную силу не вступил.* Физическое лицо и организация, внесенные в список иноагентов** Признан террористической организацией, запрещен в РФ.
Суд заочно приговорил одного из руководителей центра "Мемориал"*

© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Представитель центра "Мемориал"* Сергей Давидис* заочно приговорен к шести годам колонии, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"С учетом позиции прокуратуры суд заочно приговорил одного из руководителей "Мемориала"* 56-летнего Сергея Давидиса* к 6 годам колонии общего режима. Он признан виновным по части 2 статьи 205.5 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")", - говорится в сообщении.
Также суд лишил Давидиса* права заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов, в том числе в интернете, сроком на три года.
Отмечается, что он также заочно арестован.
Установлено, что в январе 2022 года Давидис* опубликовал на своей странице в соцсети сообщения, оправдывающие и признающие законными действия военнопленных из полка "Азов"**, разместив их анкетные данные, места содержания в СИЗО, а также счет криптокошелька для перечисления им помощи.
Добавляется. что приговор в законную силу не вступил.
* Физическое лицо и организация, внесенные в список иноагентов
** Признан террористической организацией, запрещен в РФ.
