Суд заочно приговорил одного из руководителей центра "Мемориал"*

Представитель центра "Мемориал"* Сергей Давидис* заочно приговорен к шести годам колонии, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T17:39:00+03:00

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Представитель центра "Мемориал"* Сергей Давидис* заочно приговорен к шести годам колонии, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."С учетом позиции прокуратуры суд заочно приговорил одного из руководителей "Мемориала"* 56-летнего Сергея Давидиса* к 6 годам колонии общего режима. Он признан виновным по части 2 статьи 205.5 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")", - говорится в сообщении.Также суд лишил Давидиса* права заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов, в том числе в интернете, сроком на три года.Отмечается, что он также заочно арестован.Установлено, что в январе 2022 года Давидис* опубликовал на своей странице в соцсети сообщения, оправдывающие и признающие законными действия военнопленных из полка "Азов"**, разместив их анкетные данные, места содержания в СИЗО, а также счет криптокошелька для перечисления им помощи.Добавляется. что приговор в законную силу не вступил.* Физическое лицо и организация, внесенные в список иноагентов** Признан террористической организацией, запрещен в РФ.

