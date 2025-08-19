https://ria.ru/20250819/koloniya-2036359506.html
Суд заочно приговорил одного из руководителей центра "Мемориал"*
Суд заочно приговорил одного из руководителей центра "Мемориал"* - РИА Новости, 19.08.2025
Суд заочно приговорил одного из руководителей центра "Мемориал"*
Представитель центра "Мемориал"* Сергей Давидис* заочно приговорен к шести годам колонии, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T17:39:00+03:00
2025-08-19T17:39:00+03:00
2025-08-19T17:48:00+03:00
москва
мемориал
происшествия
россия
сергей давидис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Представитель центра "Мемориал"* Сергей Давидис* заочно приговорен к шести годам колонии, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."С учетом позиции прокуратуры суд заочно приговорил одного из руководителей "Мемориала"* 56-летнего Сергея Давидиса* к 6 годам колонии общего режима. Он признан виновным по части 2 статьи 205.5 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")", - говорится в сообщении.Также суд лишил Давидиса* права заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов, в том числе в интернете, сроком на три года.Отмечается, что он также заочно арестован.Установлено, что в январе 2022 года Давидис* опубликовал на своей странице в соцсети сообщения, оправдывающие и признающие законными действия военнопленных из полка "Азов"**, разместив их анкетные данные, места содержания в СИЗО, а также счет криптокошелька для перечисления им помощи.Добавляется. что приговор в законную силу не вступил.* Физическое лицо и организация, внесенные в список иноагентов** Признан террористической организацией, запрещен в РФ.
https://ria.ru/20250811/inoagent-2034542848.html
https://ria.ru/20250804/inoagent-2033159132.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мемориал, происшествия, россия, сергей давидис
Москва, Мемориал, Происшествия, Россия, Сергей Давидис
Суд заочно приговорил одного из руководителей центра "Мемориал"*
Суд заочно приговорил Давидиса к 6 годам колонии