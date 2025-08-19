Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын осудил совместные учения США и Южной Кореи - РИА Новости, 19.08.2025
07:01 19.08.2025
Ким Чен Ын осудил совместные учения США и Южной Кореи
Ким Чен Ын осудил совместные учения США и Южной Кореи - РИА Новости, 19.08.2025
Ким Чен Ын осудил совместные учения США и Южной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын резко раскритиковал текущие ежегодные военные учения США и Южной Кореи, назвав их прямой угрозой безопасности на Корейском полуострове и в мире
2025-08-19T07:01:00+03:00
2025-08-19T07:01:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
сша
южная корея
ким чен ын
СЕУЛ, 19 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын резко раскритиковал текущие ежегодные военные учения США и Южной Кореи, назвав их прямой угрозой безопасности на Корейском полуострове и в мире, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). По его словам, учения "во всей наготе" показывают "враждебное и конфронтационное" отношение к КНДР. "Демонстративные военные действия США и Южной Кореи являются самым очевидным выражением намерения развязать войну и источником разрушения мира и среды безопасности в регионе", - заявил Ким Чен Ын, которого цитирует ЦТАК. Ким Чен Ын подчеркнул, что военные учения США и Республики Корея проводятся регулярно и всегда имели "провокационный и угрожающий характер", но в последнее время их серьезность возросла из-за включения "ядерного компонента". "Такая изменяющаяся ситуация требует от нас реагировать на нее инициативной и подавляющей переменой", - цитирует лидера КНДР ЦТАК. Южная Корея и США 18 августа начали ежегодные объединённые военные учения Ulchi Freedom Shield (UFS), которые будут проходить по сценарию, учитывающему реальные угрозы и боевой опыт, полученный из анализа современных военных конфликтов. В Южной Корее заявляли, что сценарии учений в этот раз не включают ядерный удар, но проводится тренировка ответа на массированную атаку традиционными вооружениями.
кндр (северная корея)
сша
южная корея
в мире, кндр (северная корея), сша, южная корея, ким чен ын
В мире, КНДР (Северная Корея), США, Южная Корея, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын осудил совместные учения США и Южной Кореи

ЦТАК: Ким Чен Ын осудил совместные учения США и Южной Кореи как угрозу миру

СЕУЛ, 19 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын резко раскритиковал текущие ежегодные военные учения США и Южной Кореи, назвав их прямой угрозой безопасности на Корейском полуострове и в мире, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
По его словам, учения "во всей наготе" показывают "враждебное и конфронтационное" отношение к КНДР.
Президент Южной Кореи призвал уважать строй КНДР
15 августа, 10:26
"Демонстративные военные действия США и Южной Кореи являются самым очевидным выражением намерения развязать войну и источником разрушения мира и среды безопасности в регионе", - заявил Ким Чен Ын, которого цитирует ЦТАК.
Ким Чен Ын подчеркнул, что военные учения США и Республики Корея проводятся регулярно и всегда имели "провокационный и угрожающий характер", но в последнее время их серьезность возросла из-за включения "ядерного компонента".
"Такая изменяющаяся ситуация требует от нас реагировать на нее инициативной и подавляющей переменой", - цитирует лидера КНДР ЦТАК.
Южная Корея и США 18 августа начали ежегодные объединённые военные учения Ulchi Freedom Shield (UFS), которые будут проходить по сценарию, учитывающему реальные угрозы и боевой опыт, полученный из анализа современных военных конфликтов. В Южной Корее заявляли, что сценарии учений в этот раз не включают ядерный удар, но проводится тренировка ответа на массированную атаку традиционными вооружениями.
Ким Чен Ын призвал к радикальному расширению ядерных вооружений
06:59
 
