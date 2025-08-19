https://ria.ru/20250819/kndr-2036211297.html

Ким Чен Ын осудил совместные учения США и Южной Кореи

Ким Чен Ын осудил совместные учения США и Южной Кореи - РИА Новости, 19.08.2025

Ким Чен Ын осудил совместные учения США и Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын резко раскритиковал текущие ежегодные военные учения США и Южной Кореи, назвав их прямой угрозой безопасности на Корейском полуострове и в РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T07:01:00+03:00

2025-08-19T07:01:00+03:00

2025-08-19T07:01:00+03:00

в мире

кндр (северная корея)

сша

южная корея

ким чен ын

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011540218_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d15361fd64e21f86f55b568179b108b1.jpg

СЕУЛ, 19 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын резко раскритиковал текущие ежегодные военные учения США и Южной Кореи, назвав их прямой угрозой безопасности на Корейском полуострове и в мире, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). По его словам, учения "во всей наготе" показывают "враждебное и конфронтационное" отношение к КНДР. "Демонстративные военные действия США и Южной Кореи являются самым очевидным выражением намерения развязать войну и источником разрушения мира и среды безопасности в регионе", - заявил Ким Чен Ын, которого цитирует ЦТАК. Ким Чен Ын подчеркнул, что военные учения США и Республики Корея проводятся регулярно и всегда имели "провокационный и угрожающий характер", но в последнее время их серьезность возросла из-за включения "ядерного компонента". "Такая изменяющаяся ситуация требует от нас реагировать на нее инициативной и подавляющей переменой", - цитирует лидера КНДР ЦТАК. Южная Корея и США 18 августа начали ежегодные объединённые военные учения Ulchi Freedom Shield (UFS), которые будут проходить по сценарию, учитывающему реальные угрозы и боевой опыт, полученный из анализа современных военных конфликтов. В Южной Корее заявляли, что сценарии учений в этот раз не включают ядерный удар, но проводится тренировка ответа на массированную атаку традиционными вооружениями.

https://ria.ru/20250815/koreya-2035462432.html

https://ria.ru/20250819/kndr-2036211149.html

кндр (северная корея)

сша

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кндр (северная корея), сша, южная корея, ким чен ын