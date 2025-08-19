https://ria.ru/20250819/kndr-2036211149.html

Ким Чен Ын призвал к радикальному расширению ядерных вооружений

Ким Чен Ын призвал к радикальному расширению ядерных вооружений - РИА Новости, 19.08.2025

Ким Чен Ын призвал к радикальному расширению ядерных вооружений

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости коренного пересмотра военной стратегии и радикального расширения ядерного потенциала страны, сообщило Центральное... РИА Новости, 19.08.2025

СЕУЛ, 19 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости коренного пересмотра военной стратегии и радикального расширения ядерного потенциала страны, сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ким Чен Ын 18 августа посетил эсминец "Чвэ Хён" и ознакомился с ходом испытания интегрированного управления системой вооружений корабля, тренировками и жизнью моряков. В ходе визита он заявил о необходимости радикального расширения ядерных вооружений страны. "Ким Чен Ын сказал, что... ситуация с безопасностью нашего государства с каждым днем становится более серьезной, и сложившееся положение требует от нас совершить эпохальную и стремительную перемену в имеющейся военной теории и практике и радикально расширять вооружение ядерным оружием", - пишет ЦТАК. Южная Корея и США 18 августа начали ежегодные объединённые военные учения Ulchi Freedom Shield (UFS), которые будут проходить по сценарию, учитывающему реальные угрозы и боевой опыт, полученный из анализа современных военных конфликтов.

