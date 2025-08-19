Рейтинг@Mail.ru
Китай и Индия должны рассматривать друг друга как партнеров, заявил Ван И
07:03 19.08.2025
Китай и Индия должны рассматривать друг друга как партнеров, заявил Ван И
в мире
индия
китай
нью-дели
ван и (политик)
нарендра моди
аджит довал
ПЕКИН, 19 авг- РИА Новости. Китай и Индия должны рассматривать друг друга как партнёров и возможность, а не как соперников и угрозу, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. В понедельник Ван И в Индии встретился с главой МИД страны Субраманьямом Джайшанкаром. "Обе стороны должны… сформировать правильное стратегическое взаимопонимание, рассматривать друг друга как партнёров и возможность, а не как противников или угрозу", - приводит слова китайского дипломата официальный сайт МИД КНР. Ван И отметил, что Китай и Индия, будучи двумя крупнейшими развивающимися странами с общим населением более 2,8 миллиарда человек, должны подать пример большинству развивающихся стран, внести вклад в продвижение многополярного мира и демократизацию международных отношений. "Китай и Индия должны укреплять доверие, идти навстречу друг другу, устранять помехи, расширять сотрудничество и закреплять тенденцию к улучшению китайско-индийских отношений", - добавил дипломат. Ван И посещает Нью-Дели с двухдневным визитом. Ожидается, что во вторник он встретится с премьером Индии Нарендрой Моди и его советником по национальной безопасности Аджитом Довалом.
индия
китай
нью-дели
в мире, индия, китай, нью-дели, ван и (политик), нарендра моди, аджит довал
В мире, Индия, Китай, Нью-Дели, Ван И (политик), Нарендра Моди, Аджит Довал
Ван И
Ван И
© AP Photo / Hasnoor Hussain
Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 19 авг- РИА Новости. Китай и Индия должны рассматривать друг друга как партнёров и возможность, а не как соперников и угрозу, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
В понедельник Ван И в Индии встретился с главой МИД страны Субраманьямом Джайшанкаром.
"Обе стороны должны… сформировать правильное стратегическое взаимопонимание, рассматривать друг друга как партнёров и возможность, а не как противников или угрозу", - приводит слова китайского дипломата официальный сайт МИД КНР.
Ван И отметил, что Китай и Индия, будучи двумя крупнейшими развивающимися странами с общим населением более 2,8 миллиарда человек, должны подать пример большинству развивающихся стран, внести вклад в продвижение многополярного мира и демократизацию международных отношений.
"Китай и Индия должны укреплять доверие, идти навстречу друг другу, устранять помехи, расширять сотрудничество и закреплять тенденцию к улучшению китайско-индийских отношений", - добавил дипломат.
Ван И посещает Нью-Дели с двухдневным визитом. Ожидается, что во вторник он встретится с премьером Индии Нарендрой Моди и его советником по национальной безопасности Аджитом Довалом.
