Китай и Индия должны рассматривать друг друга как партнеров, заявил Ван И

Китай и Индия должны рассматривать друг друга как партнёров и возможность, а не как соперников и угрозу, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 19.08.2025

ПЕКИН, 19 авг- РИА Новости. Китай и Индия должны рассматривать друг друга как партнёров и возможность, а не как соперников и угрозу, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. В понедельник Ван И в Индии встретился с главой МИД страны Субраманьямом Джайшанкаром. "Обе стороны должны… сформировать правильное стратегическое взаимопонимание, рассматривать друг друга как партнёров и возможность, а не как противников или угрозу", - приводит слова китайского дипломата официальный сайт МИД КНР. Ван И отметил, что Китай и Индия, будучи двумя крупнейшими развивающимися странами с общим населением более 2,8 миллиарда человек, должны подать пример большинству развивающихся стран, внести вклад в продвижение многополярного мира и демократизацию международных отношений. "Китай и Индия должны укреплять доверие, идти навстречу друг другу, устранять помехи, расширять сотрудничество и закреплять тенденцию к улучшению китайско-индийских отношений", - добавил дипломат. Ван И посещает Нью-Дели с двухдневным визитом. Ожидается, что во вторник он встретится с премьером Индии Нарендрой Моди и его советником по национальной безопасности Аджитом Довалом.

