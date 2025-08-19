https://ria.ru/20250819/kitaj-2036293408.html
В Китае врачи спасли жизнь пациенту с практически оторванной головой
В Китае врачи спасли жизнь пациенту с практически оторванной головой - РИА Новости, 19.08.2025
В Китае врачи спасли жизнь пациенту с практически оторванной головой
19.08.2025
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Шанхае врачи провели сложнейшую операцию и спасли жизнь пациенту, шейные позвонки которого были так сильно смещены в результате травмы, что его голова была практически отделена от тела, сообщает центральное телевидение Китая (CCTV). Сообщается, что мужчина получил сильный удар по шее роботизированной рукой на производстве, в результате чего были серьезно повреждены шейные позвонки, а у мужчины случился паралич и остановилось сердце, которое позднее удалось запустить. Пострадавший был доставлен в больницу “Чанчжэн” в Шанхае, где врачи обнаружили у пациента серьезное смещение шейных позвонков, похожее на “разделение головы и тела”, размозжение спинного мозга и разрыв нервных и кровеносных структур. “Это чуть ли не самая опасная ситуация, с которой я сталкивался за более, чем 30 лет работы врачом. Мы изучили массу китайской и зарубежной литературы, но не видели настолько серьезного случая отделения шейных позвонков, не говоря уже о тех, кто выжил после лечения”,- рассказал заведующий отделением хирургии шейного отдела позвоночника больницы Чэнь Хуацзян, его слова приводит сайт CCTV. Отмечается, что в ходе трехчасовой операции врачи удалили огромную гематому, восстановили разъединенные шейные позвонки, а также закрепили специальный стальной фиксатор для повышения стабильности шейных позвонков. После операции пациент пришел в сознание, его жизненные показатели постепенно возвращаются в норму, он выписан из больницы и способен самостоятельно двигать плечами и запястьями. Постепенное восстановление займет долгий срок.
В Китае врачи спасли жизнь пациенту с практически оторванной головой
В Шанхае врачи спасли жизнь мужчине, которому чуть не оторвало голову
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Шанхае врачи провели сложнейшую операцию и спасли жизнь пациенту, шейные позвонки которого были так сильно смещены в результате травмы, что его голова была практически отделена от тела, сообщает центральное телевидение Китая (CCTV).
Сообщается, что мужчина получил сильный удар по шее роботизированной рукой на производстве, в результате чего были серьезно повреждены шейные позвонки, а у мужчины случился паралич и остановилось сердце, которое позднее удалось запустить. Пострадавший был доставлен в больницу “Чанчжэн” в Шанхае
, где врачи обнаружили у пациента серьезное смещение шейных позвонков, похожее на “разделение головы и тела”, размозжение спинного мозга и разрыв нервных и кровеносных структур.
“Это чуть ли не самая опасная ситуация, с которой я сталкивался за более, чем 30 лет работы врачом. Мы изучили массу китайской и зарубежной литературы, но не видели настолько серьезного случая отделения шейных позвонков, не говоря уже о тех, кто выжил после лечения”,- рассказал заведующий отделением хирургии шейного отдела позвоночника больницы Чэнь Хуацзян, его слова приводит сайт CCTV.
Отмечается, что в ходе трехчасовой операции врачи удалили огромную гематому, восстановили разъединенные шейные позвонки, а также закрепили специальный стальной фиксатор для повышения стабильности шейных позвонков.
После операции пациент пришел в сознание, его жизненные показатели постепенно возвращаются в норму, он выписан из больницы и способен самостоятельно двигать плечами и запястьями. Постепенное восстановление займет долгий срок.