Рейтинг@Mail.ru
В Москве открыли улицу имени Героя России Игоря Кириллова - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/kirillov-2036265595.html
В Москве открыли улицу имени Героя России Игоря Кириллова
В Москве открыли улицу имени Героя России Игоря Кириллова - РИА Новости, 19.08.2025
В Москве открыли улицу имени Героя России Игоря Кириллова
Улица имени Героя Российской Федерации генерала-лейтенанта Игоря Кириллова была открыта в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T12:19:00+03:00
2025-08-19T12:19:00+03:00
москва
европа
игорь кириллов
войска рхбз
вооруженные силы рф
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036253082_0:0:3228:1815_1920x0_80_0_0_23e427243664b46a25fabd35b3a3f0ba.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Улица имени Героя Российской Федерации генерала-лейтенанта Игоря Кириллова была открыта в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. "Улица Генерала Кириллова названа в 2025 году в честь Героя российской Федерации, Героя труда Российской Федерации Игоря Анатольевича Кириллова ( 13 июля 1970 г. - 17 декабря 2024 г.)", - написано на памятной табличке. Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
https://ria.ru/20250515/arest-2017064363.html
москва
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036253082_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_b9a18b4a3c38f0cd4c73f7b97c3e7ed8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, европа, игорь кириллов, войска рхбз, вооруженные силы рф, общество, россия
Москва, Европа, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ, Общество, Россия
В Москве открыли улицу имени Героя России Игоря Кириллова

В Москве открыли улицу имени генерала-лейтенанта Игоря Кириллова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОткрытие улицы имени Героя РФ Игоря Кириллова в Москве
Открытие улицы имени Героя РФ Игоря Кириллова в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Открытие улицы имени Героя РФ Игоря Кириллова в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Улица имени Героя Российской Федерации генерала-лейтенанта Игоря Кириллова была открыта в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Улица Генерала Кириллова названа в 2025 году в честь Героя российской Федерации, Героя труда Российской Федерации Игоря Анатольевича Кириллова ( 13 июля 1970 г. - 17 декабря 2024 г.)", - написано на памятной табличке.
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
Батухан Точиев, арестованный по делу о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова, в Басманном районном суде - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Мужчинам, обвиняемым в убийстве генерала Кириллова, продлили арест
15 мая, 11:30
 
МоскваЕвропаИгорь КирилловВойска РХБЗВооруженные силы РФОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала