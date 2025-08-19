https://ria.ru/20250819/kirillov-2036265595.html

В Москве открыли улицу имени Героя России Игоря Кириллова

В Москве открыли улицу имени Героя России Игоря Кириллова

москва

европа

игорь кириллов

войска рхбз

вооруженные силы рф

общество

россия

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Улица имени Героя Российской Федерации генерала-лейтенанта Игоря Кириллова была открыта в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. "Улица Генерала Кириллова названа в 2025 году в честь Героя российской Федерации, Героя труда Российской Федерации Игоря Анатольевича Кириллова ( 13 июля 1970 г. - 17 декабря 2024 г.)", - написано на памятной табличке. Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.

