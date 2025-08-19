Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал диверсии Киева на фоне переговоров в Вашингтоне - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:56 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/kiev-2036197693.html
Эксперт прокомментировал диверсии Киева на фоне переговоров в Вашингтоне
Эксперт прокомментировал диверсии Киева на фоне переговоров в Вашингтоне - РИА Новости, 19.08.2025
Эксперт прокомментировал диверсии Киева на фоне переговоров в Вашингтоне
Украина на фоне важных переговоров о мире предприняла серию диверсионных атак, которые можно расценить как провокационные действия, направленные на срыв мирного РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T02:56:00+03:00
2025-08-19T02:56:00+03:00
украина
венгрия
киев
петер сийярто
виктор орбан
владимир зеленский
смоленская аэс
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035909932_0:43:1280:763_1920x0_80_0_0_65644f9731287b7e37982bfce7988433.jpg
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Украина на фоне важных переговоров о мире предприняла серию диверсионных атак, которые можно расценить как провокационные действия, направленные на срыв мирного урегулирования конфликта, заявил РИА Новости военно-политический аналитик, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС, об этом сообщила ФСБ. Она же ранее сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику, задержаны все причастные к ввозу самодельного устройства в Россию. "На фоне переговорных процессов Украина предприняла серию диверсионных атак, которые можно расценить как провокационные действия, направленные на срыв мирного урегулирования конфликта. Эти действия демонстрируют неконструктивную переговорную позицию Киева и указывают на готовность к эскалации, даже несмотря на заявления о стремлении к миру", - сказал собеседник агентства. По его словам, ключевыми событиями, подтверждающими эту тенденцию, стали попытка атаки на Крымский мост, угрозы Смоленской АЭС, диверсия на нефтепроводе "Дружба" и заявления украинских властей с намеком на продолжение диверсий. "Попытки повредить Крымский мост, объект стратегического значения, представляют собой серьезную эскалацию конфликта. Такие действия могут рассматриваться как отказ от переговоров с позиций, невыгодных для Украины, и стремление нанести максимальный ущерб России. Угрозы Смоленской АЭС: любые угрозы в адрес ядерных объектов представляют собой чрезвычайно опасную провокацию с непредсказуемыми последствиями. Потенциальные аварии на АЭС могут иметь катастрофические последствия для региона и всей Европы", - отметил он. Эксперт напомнил, что ранее ВСУ атаковали нефтепровод "Дружба", что привело к приостановке поставок нефти в Венгрию. "Это действие существенно ухудшило отношения между Украиной и Венгрией, которая и без того занимает критическую позицию по отношению к Киеву. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия играет ключевую роль в энергоснабжении Украины и атака на "Дружбу" рассматривается Будапештом как попытка втянуть Венгрию в конфликт. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в связи с этим высказался о полной зависимости Украины от венгерских поставок электроэнергии и газа, заявив, что Венгрия может "в один день покончить с Украиной", - сказал аналитик. Тиханский подчеркнул, что Владимир Зеленский еще 6 августа заявил об одобрении "новых операций" СБУ в российском тылу, не раскрывая подробностей, но предупредив о "последствиях". "Это заявление, сделанное на фоне переговоров, выглядит как открытая угроза дальнейших диверсий. Совокупность этих действий свидетельствует о стратегии Киева, которая заключается в одновременном ведении переговоров и проведении диверсий. Такая тактика ставит под сомнение серьезность намерений украинской стороны в мирном урегулировании и ее переговорную дееспособность. Более того, существует опасение, что даже в случае достижения мирного соглашения теракты и диверсии со стороны Украины не прекратятся. Подобные действия, включая прошлые инциденты в Африке, на Ближнем Востоке и в Европе - нелегальный рынок оружия, чёрная трансплантология, - рисуют картину агрессивной и дестабилизирующей политики, не ограничивающейся исключительно военной сферой", - отметил эксперт. По его словам, они полностью подрывают доверие к Украине как к переговорному партнеру и указывают на глубокий кризис в ее политике.
https://ria.ru/20250327/kiev-2007644053.html
https://ria.ru/20240927/fsb-1975006166.html
https://ria.ru/20241025/nebenzya-1980188398.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035909932_222:0:1235:760_1920x0_80_0_0_fe9345759437a2e1e208c4f9713889be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, венгрия, киев, петер сийярто, виктор орбан, владимир зеленский, смоленская аэс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Украина, Венгрия, Киев, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Смоленская АЭС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Эксперт прокомментировал диверсии Киева на фоне переговоров в Вашингтоне

Аналитик Тиханский: атаки Киева направлены на срыв мирного урегулирования

© Фото : ЦОС ФСБ РФНад территорией Смоленской АЭС силами РЭБ в воскресенье подавлен украинский БПЛА
Над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ в воскресенье подавлен украинский БПЛА - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото : ЦОС ФСБ РФ
Над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ в воскресенье подавлен украинский БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Украина на фоне важных переговоров о мире предприняла серию диверсионных атак, которые можно расценить как провокационные действия, направленные на срыв мирного урегулирования конфликта, заявил РИА Новости военно-политический аналитик, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский.
Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС, об этом сообщила ФСБ. Она же ранее сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику, задержаны все причастные к ввозу самодельного устройства в Россию.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Политолог рассказал, зачем ВСУ атаковали газовое хранилище в Крыму
27 марта, 11:55
"На фоне переговорных процессов Украина предприняла серию диверсионных атак, которые можно расценить как провокационные действия, направленные на срыв мирного урегулирования конфликта. Эти действия демонстрируют неконструктивную переговорную позицию Киева и указывают на готовность к эскалации, даже несмотря на заявления о стремлении к миру", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ключевыми событиями, подтверждающими эту тенденцию, стали попытка атаки на Крымский мост, угрозы Смоленской АЭС, диверсия на нефтепроводе "Дружба" и заявления украинских властей с намеком на продолжение диверсий.
"Попытки повредить Крымский мост, объект стратегического значения, представляют собой серьезную эскалацию конфликта. Такие действия могут рассматриваться как отказ от переговоров с позиций, невыгодных для Украины, и стремление нанести максимальный ущерб России. Угрозы Смоленской АЭС: любые угрозы в адрес ядерных объектов представляют собой чрезвычайно опасную провокацию с непредсказуемыми последствиями. Потенциальные аварии на АЭС могут иметь катастрофические последствия для региона и всей Европы", - отметил он.
Эксперт напомнил, что ранее ВСУ атаковали нефтепровод "Дружба", что привело к приостановке поставок нефти в Венгрию.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
В ФСБ рассказали, как украинские спецслужбы находят агентов в России
27 сентября 2024, 10:30
"Это действие существенно ухудшило отношения между Украиной и Венгрией, которая и без того занимает критическую позицию по отношению к Киеву. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия играет ключевую роль в энергоснабжении Украины и атака на "Дружбу" рассматривается Будапештом как попытка втянуть Венгрию в конфликт. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в связи с этим высказался о полной зависимости Украины от венгерских поставок электроэнергии и газа, заявив, что Венгрия может "в один день покончить с Украиной", - сказал аналитик.
Тиханский подчеркнул, что Владимир Зеленский еще 6 августа заявил об одобрении "новых операций" СБУ в российском тылу, не раскрывая подробностей, но предупредив о "последствиях".
"Это заявление, сделанное на фоне переговоров, выглядит как открытая угроза дальнейших диверсий. Совокупность этих действий свидетельствует о стратегии Киева, которая заключается в одновременном ведении переговоров и проведении диверсий. Такая тактика ставит под сомнение серьезность намерений украинской стороны в мирном урегулировании и ее переговорную дееспособность. Более того, существует опасение, что даже в случае достижения мирного соглашения теракты и диверсии со стороны Украины не прекратятся. Подобные действия, включая прошлые инциденты в Африке, на Ближнем Востоке и в Европе - нелегальный рынок оружия, чёрная трансплантология, - рисуют картину агрессивной и дестабилизирующей политики, не ограничивающейся исключительно военной сферой", - отметил эксперт.
По его словам, они полностью подрывают доверие к Украине как к переговорному партнеру и указывают на глубокий кризис в ее политике.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Запад готовил украинские ДРГ для провокаций на АЭС в России, заявил Небензя
25 октября 2024, 22:13
 
УкраинаВенгрияКиевПетер СийяртоВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийСмоленская АЭСФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала