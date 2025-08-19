https://ria.ru/20250819/kiev-2036197693.html

Эксперт прокомментировал диверсии Киева на фоне переговоров в Вашингтоне

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Украина на фоне важных переговоров о мире предприняла серию диверсионных атак, которые можно расценить как провокационные действия, направленные на срыв мирного урегулирования конфликта, заявил РИА Новости военно-политический аналитик, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС, об этом сообщила ФСБ. Она же ранее сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику, задержаны все причастные к ввозу самодельного устройства в Россию. "На фоне переговорных процессов Украина предприняла серию диверсионных атак, которые можно расценить как провокационные действия, направленные на срыв мирного урегулирования конфликта. Эти действия демонстрируют неконструктивную переговорную позицию Киева и указывают на готовность к эскалации, даже несмотря на заявления о стремлении к миру", - сказал собеседник агентства. По его словам, ключевыми событиями, подтверждающими эту тенденцию, стали попытка атаки на Крымский мост, угрозы Смоленской АЭС, диверсия на нефтепроводе "Дружба" и заявления украинских властей с намеком на продолжение диверсий. "Попытки повредить Крымский мост, объект стратегического значения, представляют собой серьезную эскалацию конфликта. Такие действия могут рассматриваться как отказ от переговоров с позиций, невыгодных для Украины, и стремление нанести максимальный ущерб России. Угрозы Смоленской АЭС: любые угрозы в адрес ядерных объектов представляют собой чрезвычайно опасную провокацию с непредсказуемыми последствиями. Потенциальные аварии на АЭС могут иметь катастрофические последствия для региона и всей Европы", - отметил он. Эксперт напомнил, что ранее ВСУ атаковали нефтепровод "Дружба", что привело к приостановке поставок нефти в Венгрию. "Это действие существенно ухудшило отношения между Украиной и Венгрией, которая и без того занимает критическую позицию по отношению к Киеву. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия играет ключевую роль в энергоснабжении Украины и атака на "Дружбу" рассматривается Будапештом как попытка втянуть Венгрию в конфликт. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в связи с этим высказался о полной зависимости Украины от венгерских поставок электроэнергии и газа, заявив, что Венгрия может "в один день покончить с Украиной", - сказал аналитик. Тиханский подчеркнул, что Владимир Зеленский еще 6 августа заявил об одобрении "новых операций" СБУ в российском тылу, не раскрывая подробностей, но предупредив о "последствиях". "Это заявление, сделанное на фоне переговоров, выглядит как открытая угроза дальнейших диверсий. Совокупность этих действий свидетельствует о стратегии Киева, которая заключается в одновременном ведении переговоров и проведении диверсий. Такая тактика ставит под сомнение серьезность намерений украинской стороны в мирном урегулировании и ее переговорную дееспособность. Более того, существует опасение, что даже в случае достижения мирного соглашения теракты и диверсии со стороны Украины не прекратятся. Подобные действия, включая прошлые инциденты в Африке, на Ближнем Востоке и в Европе - нелегальный рынок оружия, чёрная трансплантология, - рисуют картину агрессивной и дестабилизирующей политики, не ограничивающейся исключительно военной сферой", - отметил эксперт. По его словам, они полностью подрывают доверие к Украине как к переговорному партнеру и указывают на глубокий кризис в ее политике.

