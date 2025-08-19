https://ria.ru/20250819/khram-2036253595.html

В РПЦ предложили помощь студенткам, танцевавшим у храма в Москве

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Девушки, исполнившие в Москве провокационный танец на фоне храма Христа Спасителя, вероятно, "просто совершили ошибку", если они попросят прощения, в Русской церкви могли бы ходатайствовать об их восстановлении в вузе, рассказал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В понедельник в пресс-службе Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова сообщили РИА Новости, что троих студенток отчислили из вуза после их танцев напротив храма Христа Спасителя за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан. В пресс-службе добавили, что такое поведение несовместимо со статусом студента государственного вуза. Ранее правозащитный центр "Сорок сороков" опубликовал видео, как три девушки откровенно танцуют возле храма Христа Спасителя, центр также попросил СК привлечь студенток к уголовной ответственности. "Танец, конечно, провокационный, но если они попросят прощения, думаю, мы могли бы ходатайствовать об их восстановлении в вузе. Думаю, что девушки просто совершили ошибку, которую надо исправить", - сказал Кипшидзе.

