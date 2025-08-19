https://ria.ru/20250819/khram-2036253595.html
В РПЦ предложили помощь студенткам, танцевавшим у храма в Москве
В РПЦ предложили помощь студенткам, танцевавшим у храма в Москве - РИА Новости, 19.08.2025
В РПЦ предложили помощь студенткам, танцевавшим у храма в Москве
Девушки, исполнившие в Москве провокационный танец на фоне храма Христа Спасителя, вероятно, "просто совершили ошибку", если они попросят прощения, в Русской... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T11:30:00+03:00
2025-08-19T11:30:00+03:00
2025-08-19T11:30:00+03:00
религия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922104590_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_f39acc983ba10e7a1212981571ad147c.jpg
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Девушки, исполнившие в Москве провокационный танец на фоне храма Христа Спасителя, вероятно, "просто совершили ошибку", если они попросят прощения, в Русской церкви могли бы ходатайствовать об их восстановлении в вузе, рассказал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В понедельник в пресс-службе Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова сообщили РИА Новости, что троих студенток отчислили из вуза после их танцев напротив храма Христа Спасителя за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан. В пресс-службе добавили, что такое поведение несовместимо со статусом студента государственного вуза. Ранее правозащитный центр "Сорок сороков" опубликовал видео, как три девушки откровенно танцуют возле храма Христа Спасителя, центр также попросил СК привлечь студенток к уголовной ответственности. "Танец, конечно, провокационный, но если они попросят прощения, думаю, мы могли бы ходатайствовать об их восстановлении в вузе. Думаю, что девушки просто совершили ошибку, которую надо исправить", - сказал Кипшидзе.
https://ria.ru/20250818/religiya-2036131854.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922104590_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_41faf9e553135a7147d41dd33fb795a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия
В РПЦ предложили помощь студенткам, танцевавшим у храма в Москве
Кипшидзе: в РПЦ готовы помочь студенткам, танцевавшим у храма Христа Спасителя
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Девушки, исполнившие в Москве провокационный танец на фоне храма Христа Спасителя, вероятно, "просто совершили ошибку", если они попросят прощения, в Русской церкви могли бы ходатайствовать об их восстановлении в вузе, рассказал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
В понедельник в пресс-службе Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова сообщили РИА Новости, что троих студенток отчислили из вуза после их танцев напротив храма Христа Спасителя за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан. В пресс-службе добавили, что такое поведение несовместимо со статусом студента государственного вуза. Ранее правозащитный центр "Сорок сороков" опубликовал видео, как три девушки откровенно танцуют возле храма Христа Спасителя, центр также попросил СК привлечь студенток к уголовной ответственности.
"Танец, конечно, провокационный, но если они попросят прощения, думаю, мы могли бы ходатайствовать об их восстановлении в вузе. Думаю, что девушки просто совершили ошибку, которую надо исправить", - сказал Кипшидзе.