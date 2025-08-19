Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ предложили помощь студенткам, танцевавшим у храма в Москве - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:30 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/khram-2036253595.html
В РПЦ предложили помощь студенткам, танцевавшим у храма в Москве
В РПЦ предложили помощь студенткам, танцевавшим у храма в Москве - РИА Новости, 19.08.2025
В РПЦ предложили помощь студенткам, танцевавшим у храма в Москве
Девушки, исполнившие в Москве провокационный танец на фоне храма Христа Спасителя, вероятно, "просто совершили ошибку", если они попросят прощения, в Русской... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T11:30:00+03:00
2025-08-19T11:30:00+03:00
религия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922104590_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_f39acc983ba10e7a1212981571ad147c.jpg
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Девушки, исполнившие в Москве провокационный танец на фоне храма Христа Спасителя, вероятно, "просто совершили ошибку", если они попросят прощения, в Русской церкви могли бы ходатайствовать об их восстановлении в вузе, рассказал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В понедельник в пресс-службе Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова сообщили РИА Новости, что троих студенток отчислили из вуза после их танцев напротив храма Христа Спасителя за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан. В пресс-службе добавили, что такое поведение несовместимо со статусом студента государственного вуза. Ранее правозащитный центр "Сорок сороков" опубликовал видео, как три девушки откровенно танцуют возле храма Христа Спасителя, центр также попросил СК привлечь студенток к уголовной ответственности. "Танец, конечно, провокационный, но если они попросят прощения, думаю, мы могли бы ходатайствовать об их восстановлении в вузе. Думаю, что девушки просто совершили ошибку, которую надо исправить", - сказал Кипшидзе.
https://ria.ru/20250818/religiya-2036131854.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922104590_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_41faf9e553135a7147d41dd33fb795a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия
Религия, Религия
В РПЦ предложили помощь студенткам, танцевавшим у храма в Москве

Кипшидзе: в РПЦ готовы помочь студенткам, танцевавшим у храма Христа Спасителя

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкХрам Христа Спасителя в Москве
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Храм Христа Спасителя в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Девушки, исполнившие в Москве провокационный танец на фоне храма Христа Спасителя, вероятно, "просто совершили ошибку", если они попросят прощения, в Русской церкви могли бы ходатайствовать об их восстановлении в вузе, рассказал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
В понедельник в пресс-службе Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова сообщили РИА Новости, что троих студенток отчислили из вуза после их танцев напротив храма Христа Спасителя за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан. В пресс-службе добавили, что такое поведение несовместимо со статусом студента государственного вуза. Ранее правозащитный центр "Сорок сороков" опубликовал видео, как три девушки откровенно танцуют возле храма Христа Спасителя, центр также попросил СК привлечь студенток к уголовной ответственности.
"Танец, конечно, провокационный, но если они попросят прощения, думаю, мы могли бы ходатайствовать об их восстановлении в вузе. Думаю, что девушки просто совершили ошибку, которую надо исправить", - сказал Кипшидзе.
Храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В РПЦ высказались об отчислении студенток за танцы у Храма Христа Спасителя
18 августа, 19:14
 
РелигияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала