Храм Христа Спасителя в Москве

Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 19.08.2025

Храм Христа Спасителя в Москве

Кафедральный собор Московской епархии и всей Русской Православной Церкви – Храм Христа Спасителя в Москве был построен как храм-памятник, посвященный...

Кафедральный собор Московской епархии и всей Русской Православной Церкви – Храм Христа Спасителя в Москве был построен как храм-памятник, посвященный Отечественной войне 1812 года.Это главный храм Русской православной церкви.Идея возведения храма в честь победы России над армией Наполеона принадлежала генералу армии Михаилу Кикину и была передана российскому императору Александру I.6 января 1813 года (25 декабря 1812 года по старому стилю) император Александр I подписал манифест о сооружении величественного собора в Москве по примеру обетных (мемориальных) храмов. Торжественная закладка Храма Христа Спасителя состоялась 24 октября (12 октября по старому стилю) 1817 года на Воробьевых горах, но проект не был осуществлен, так как возникли проблемы, связанные с непрочностью почвы, имеющей подземные ручьи. После смерти Александра I в 1825 году новый император Николай I приказал приостановить все работы, в 1826 году строительство было прекращено.22 апреля (10 апреля по старому стилю) 1832 года император Николай I утвердил новый проект храма, составленный архитектором Константином Тоном. Император лично избрал место для сооружения Храма Христа Спасителя – на берегу реки Москвы, неподалеку от Кремля, и в 1837 году учредил особую Комиссию по построению нового храма.Алексеевский женский монастырь и церковь Всех святых, находившиеся на месте, где предполагалось строить Храм Христа Спасителя, были разрушены, а монашествующие переместились в Красное село (ныне Сокольники).22 сентября (10 сентября по старому стилю) 1839 года состоялась торжественная закладка нового храма. В проекте Тона, в который постоянно вносились изменения вплоть до конца строительства, храм имел форму равноконечного креста, называемого еще греческим. Высота храма от основания до креста составляла 103,5 метра (высота креста – 8,5 метров). Толщина наружных стен достигала 3,2 метра, внутренних – 1,4 метра. В храм вели 12 дверей - по три с каждой стороны.В двойных стенах были проложены коридоры, ведущие, как в древних соборах, вокруг всего здания. В этих коридорах разместили 177 мраморных мемориальных плит с описаниями событий войны 1812 года и русских походов 1813-1814 годов в хронологическом порядке. Храм был сооружен в так называемом русско-византийском стиле.Во время облицовки мрамором изготовлялись горельефы для арок порталов и большие многофигурные композиции для установки в угловых частях храма. На четырех стенах храма они располагались в два ряда в полный рост, изображая сцены из Рождества и Воскресения Христова, иконы явления Богородицы, русских святых и князей, баталий войны 1812 года.Горельефы выполнили скульпторы Петр Клодт, Александр Логановский и Николай Рамазанов.Основная часть мрамора осталась неполированной, беловато-матового оттенка, схожего с белым камнем. Внешняя отделка храма осуществлялась исключительно русским камнем.Диаметр главного купола составил почти 30 метров. Поверхность свода – то есть главы – около 3000 квадратных метров. Он был выполнен без кружала и стал подлинным шедевром русского строительного искусства.Широко разнесенные малые четыре главы венчали четыре четырехугольные колокольни. Для позолоты глав, крестов и балюстрад крыши ушло 422,2 килограмм золота, меди – 176 тонн. На колокольнях повесили 14 колоколов, самый большой из них весил 27 тонн.Не менее богатой была отделка внутреннего убранства храма. Для пола и стен, где не было росписей, использовались лабрадор темно-зеленого цвета, шокинский порфир и итальянский мрамор пяти сортов. Камнем были облицованы стены до хоров. 12 яшмовых колонн украшали порталы храма.Уникальные росписи для храма были выполнены лучшими живописцами: Василием Верещагиным, Василием Суриковым, Федором Бруни, Платоном Тюриным, Григорием Седовым, Иваном Крамским, Генрихом Семирадским, всего – 38 мастерами.В декоре внутреннего убранства храма большое место занимала бронза с позолотой: из нее были выполнены перила хоров, огромная люстра-паникадило, подсвечники, кресты в алтарях, обрамления для икон. Особенностью стал двухъярусный круговой обход и иконостас в виде беломраморной восьмигранной часовни (высотой 27 метров), увенчанной позолоченным шатром.В 1880 году собору было присвоено наименование Кафедрального во имя Христа Спасителя Собора, утвержден штат духовенства и причта.Храм Христа Спасителя строился почти 44 года. Торжественное освящение храма состоялось 8 июня (26 мая по старому стилю) 1883 года. На него отдельно пригласили ветеранов войны 1812 года.24 июня (12 июня по старому стилю) было совершено освящение придела во имя святого Николая Чудотворца, а 20 июля (8 июля по старому стилю) был освящен и второй придел Храма – во имя святого Александра Невского. С этого времени в храме начались регулярные Богослужения.В соборе отмечались дни коронации императоров, проходили торжества с участием императорской семьи. В 1901 году в храме был учрежден хор (52 человека), среди его регентов – композиторы Александр Архангельский и Павел Чесноков.В августе 1917 года в Храме Христа Спасителя состоялось открытие Поместного собора, восстановившего Патриаршество. На нем патриархом Московским был избран Тихон (Беллавин), в 1981 году канонизированный Русской православной церковью в лике исповедников.В начале 1918 года в связи с начавшимися гонениями на церковь и изданием Декрета Советской власти "Об отделении церкви от государства и школы от церкви" храм полностью лишился помощи от органов власти. Тогда по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Тихона было создано "Братство Храма Христа Спасителя", фактически содержавшее храм.В 1922 году храм был передан обновленцам (обновленчество – раскольническое движение 1920-1940-х годов в Русской православной церкви, инициированное советской властью). По решению советского правительства 5 декабря 1931 года храм был взорван. На месте храма предполагалось построить Дворец Советов. Великая Отечественная война (1941-1945) не позволила осуществить эти планы. После войны фундамент недостроенного здания использовали для устройства открытого плавательного бассейна "Москва" (1960-1994). В феврале 1990 года Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение о возрождении Храма Христа Спасителя и обратился в правительство России с просьбой разрешить восстановить его на прежнем месте. 16 июля 1992 года президент России Борис Ельцин подписал указ "О создании фонда возрождения Москвы", где в перечне объектов, строительство и реконструкция которых обеспечивается в первоочередном порядке, на первом месте значился Храм Христа Спасителя. В мае 1994 года правительство Москвы по согласованию с Московской Патриархией приняло постановление о начале восстановления Храма Христа Спасителя.Первые строительные работы начались в сентябре 1994 года.7 января 1995 года в праздник Рождества Христова патриарх Московский и всея Руси Алексий II в присутствии председателя правительства РФ Виктора Черномырдина и мэра Москвы Юрия Лужкова совершил чин закладки храма.В апреле 1995 года состоялось первое богослужение – торжественная Пасхальная Вечерня на "нулевой" отметке – на уровне пола возводимого Храма.В апреле 1996 года прошло первое богослужение под сводами Храма – Пасхальная Вечерня.В декабре 1999 года были полностью закончены росписи Храма.19 августа 2000 года в день Преображения Господня патриарх Алексий II совершил Великое освящение Храма Христа Спасителя.Архитектурный замысел комплекса Храма Христа Спасителя был разработан управлением "Моспроект-2" совместно с Московской патриархией. Руководитель проекта и главный архитектор – академик Михаил Посохин. Работы по воссозданию художественного убранства были исполнены Российской академией художеств во главе с ее тогдашним президентом Зурабом Церетели, в росписи участвовали 23 артели художников. Воссоздание скульптурного убранства фасадов храма осуществлено под руководством академика Юрия Орехова при содействии фонда "Скульптор". Колокола были отлиты на Заводе имени И.А. Лихачева (АМО ЗИЛ).Воссозданный храм воспроизведен максимально близко к оригиналу. Во время проектных и строительных работ использовалась информация XIX века, включая эскизы и чертежи. Современный храм отличается стилобатной частью (цокольный этаж), возведенной на месте существовавшего холма-основания. В этом сооружении высотой 17 метров находится церковь Преображения Господня, зал Церковных Соборов, зал совещаний Священного синода, трапезные палаты, технические и служебные помещения. В колоннах храма и в стилобатной части установлены лифты.Стены и несущие конструкции храма изготовлены из железобетона с последующей облицовкой кирпичом. Для наружной отделки использовался мрамор месторождения Коелга (Челябинская область), цоколь и лестницы из красного гранита Балморалского месторождения (Финляндия).Храм Христа Спасителя – самый большой собор Русской Православной Церкви, он вмещает до 10 тысяч человек. В горизонтальном сечении напоминает равносторонний крест шириной свыше 85 метров. Общая высота сооружения – 103 метра, внутреннего пространства – 79 метров, толщина стен до 3,2 метра. Площадь росписи Храма – более 22 тысяч квадратных метров, из них более девяти тысяч – золочения сусальным золотом.Храм имеет три престола – главный, освященный в честь Рождества Христова и два боковых на хорах – во имя Николая Чудотворца (южный) и Святого Князя Александра Невского (северный).В числе главных святынь храма – частица ризы Иисуса Христа и Гвоздь Креста Господня, риза Пресвятой Богородицы, святые мощи митрополита Московского Филарета (Дроздова), частицы святых мощей апостола Андрея Первозванного, глава святителя Иоанна Златоуста, митрополитов Московских Петра и Ионы, князей Александра Невского и Михаила Тверского, преподобной Марии Египетской. В храме находятся чудотворные образы Владимирской Божией Матери и Смоленской-Устюженской Божией Матери и др.Настоятель храма – патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Ключарь – протоиерей Михаил Рязанцев.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

