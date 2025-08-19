https://ria.ru/20250819/khimki-2036309441.html
Единый день открытых дверей провели в школах в подмосковных Химках
Единый день открытых дверей провели в школах в подмосковных Химках - РИА Новости, 19.08.2025
Единый день открытых дверей провели в школах в подмосковных Химках
В 25 школах подмосковных Химок прошел единый день открытых дверей, где родители смогли получить ответы на вопросы от директоров и завучей образовательных... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T15:23:00+03:00
2025-08-19T15:23:00+03:00
2025-08-19T15:23:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
школы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036305760_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_b7d8c5ead2957eb7232929cd05ed69fa.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В 25 школах подмосковных Химок прошел единый день открытых дверей, где родители смогли получить ответы на вопросы от директоров и завучей образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Педагоги рассказали о программах обучения, о возможностях и особенностях внеурочной деятельности, а также о документах, которые необходимы при зачислении. "Подготовка к учебному году — это волнительное время для родителей, у многих из них за каникулы накопились вопросы. Такой день открытых дверей в формате выездной администрации удобен всем: и представителям школы, и родителям. Ведь можно задать вопросы и все обсудить в спокойной обстановке. В основном, на встречу пришли родители будущих первоклассников. Несмотря на то, что скоро в школе пройдут родительские собрания, родители используют любую возможность, чтобы познакомиться с учебным процессом", – прокомментировала директор школы "Лига первых" Мариана Полякова, ее слова приводит пресс-служба. Родители отмечают, что день открытых дверей — это хорошая возможность узнать больше о школе, увидеть ее изнутри и подробнее узнать о программе и оснащении учебного заведения. "Для каждой семьи начало учебного года — это особенный период. Родителям важно знать, в каких условиях будут учиться их дети, кто станет для них первым наставником. Единый день открытых дверей дает возможность не просто услышать информацию, а почувствовать атмосферу школы, задать вопросы напрямую и убедиться, что ребенок в надежных руках. Такой диалог помогает педагогам быть ближе к семьям и вместе создавать доверительную образовательную среду", — подчеркнула директор лицея №12 Юлия Ишкова, ее слова приводит пресс-служба. Такие мероприятия проходят в Химках регулярно перед началом нового учебного года.
https://ria.ru/20250818/khimki-2036129009.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036305760_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_f9c74d38d97d084076daeebb61bd44a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), школы
Химки (городской округ в Московской области), Школы
Единый день открытых дверей провели в школах в подмосковных Химках
Единый день открытых дверей прошел в 25 школах в подмосковных Химках
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В 25 школах подмосковных Химок прошел единый день открытых дверей, где родители смогли получить ответы на вопросы от директоров и завучей образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Педагоги рассказали о программах обучения, о возможностях и особенностях внеурочной деятельности, а также о документах, которые необходимы при зачислении.
"Подготовка к учебному году — это волнительное время для родителей, у многих из них за каникулы накопились вопросы. Такой день открытых дверей в формате выездной администрации удобен всем: и представителям школы, и родителям. Ведь можно задать вопросы и все обсудить в спокойной обстановке. В основном, на встречу пришли родители будущих первоклассников. Несмотря на то, что скоро в школе пройдут родительские собрания, родители используют любую возможность, чтобы познакомиться с учебным процессом", – прокомментировала директор школы "Лига первых" Мариана Полякова, ее слова приводит пресс-служба.
Родители отмечают, что день открытых дверей — это хорошая возможность узнать больше о школе, увидеть ее изнутри и подробнее узнать о программе и оснащении учебного заведения.
"Для каждой семьи начало учебного года — это особенный период. Родителям важно знать, в каких условиях будут учиться их дети, кто станет для них первым наставником. Единый день открытых дверей дает возможность не просто услышать информацию, а почувствовать атмосферу школы, задать вопросы напрямую и убедиться, что ребенок в надежных руках. Такой диалог помогает педагогам быть ближе к семьям и вместе создавать доверительную образовательную среду", — подчеркнула директор лицея №12 Юлия Ишкова, ее слова приводит пресс-служба.
Такие мероприятия проходят в Химках регулярно перед началом нового учебного года.