https://ria.ru/20250819/khimki-2036309441.html

Единый день открытых дверей провели в школах в подмосковных Химках

Единый день открытых дверей провели в школах в подмосковных Химках - РИА Новости, 19.08.2025

Единый день открытых дверей провели в школах в подмосковных Химках

В 25 школах подмосковных Химок прошел единый день открытых дверей, где родители смогли получить ответы на вопросы от директоров и завучей образовательных... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T15:23:00+03:00

2025-08-19T15:23:00+03:00

2025-08-19T15:23:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

школы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036305760_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_b7d8c5ead2957eb7232929cd05ed69fa.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В 25 школах подмосковных Химок прошел единый день открытых дверей, где родители смогли получить ответы на вопросы от директоров и завучей образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Педагоги рассказали о программах обучения, о возможностях и особенностях внеурочной деятельности, а также о документах, которые необходимы при зачислении. "Подготовка к учебному году — это волнительное время для родителей, у многих из них за каникулы накопились вопросы. Такой день открытых дверей в формате выездной администрации удобен всем: и представителям школы, и родителям. Ведь можно задать вопросы и все обсудить в спокойной обстановке. В основном, на встречу пришли родители будущих первоклассников. Несмотря на то, что скоро в школе пройдут родительские собрания, родители используют любую возможность, чтобы познакомиться с учебным процессом", – прокомментировала директор школы "Лига первых" Мариана Полякова, ее слова приводит пресс-служба. Родители отмечают, что день открытых дверей — это хорошая возможность узнать больше о школе, увидеть ее изнутри и подробнее узнать о программе и оснащении учебного заведения. "Для каждой семьи начало учебного года — это особенный период. Родителям важно знать, в каких условиях будут учиться их дети, кто станет для них первым наставником. Единый день открытых дверей дает возможность не просто услышать информацию, а почувствовать атмосферу школы, задать вопросы напрямую и убедиться, что ребенок в надежных руках. Такой диалог помогает педагогам быть ближе к семьям и вместе создавать доверительную образовательную среду", — подчеркнула директор лицея №12 Юлия Ишкова, ее слова приводит пресс-служба. Такие мероприятия проходят в Химках регулярно перед началом нового учебного года.

https://ria.ru/20250818/khimki-2036129009.html

химки (городской округ в московской области)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки (городской округ в московской области), школы