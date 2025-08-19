Рейтинг@Mail.ru
Жителя Кемерово обвинили в убийстве двух женщин - РИА Новости, 19.08.2025
10:14 19.08.2025
Жителя Кемерово обвинили в убийстве двух женщин
Житель Кемерово обвиняется в убийстве двух женщин и покушении на жизнь третьей, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 19.08.2025
КЕМЕРОВО, 19 авг – РИА Новости. Житель Кемерово обвиняется в убийстве двух женщин и покушении на жизнь третьей, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. По предварительным данным, 18 августа обвиняемый находился в доме своей соседки на улице Воронежской в Кемерово. В ходе внезапно вспыхнувшего конфликта он нанес несколько ударов кухонным ножом в грудь своей сестре, а затем ранил соседку и еще одну женщину, находившуюся в доме. "От полученных травм сестра обвиняемого скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Несмотря на оказанную квалифицированную помощь, вследствие полученного колото-резаного ранения смерть соседки наступила в медицинском учреждении. Третья пострадавшая находится в тяжелом состоянии, врачи продолжают оказывать ей медицинскую помощь", - говорится в сообщении. Предполагаемый убийца задержан, следователем ему предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), суд рассмотрит ходатайство об аресте мужчины.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 19 авг – РИА Новости. Житель Кемерово обвиняется в убийстве двух женщин и покушении на жизнь третьей, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
По предварительным данным, 18 августа обвиняемый находился в доме своей соседки на улице Воронежской в Кемерово. В ходе внезапно вспыхнувшего конфликта он нанес несколько ударов кухонным ножом в грудь своей сестре, а затем ранил соседку и еще одну женщину, находившуюся в доме.
"От полученных травм сестра обвиняемого скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Несмотря на оказанную квалифицированную помощь, вследствие полученного колото-резаного ранения смерть соседки наступила в медицинском учреждении. Третья пострадавшая находится в тяжелом состоянии, врачи продолжают оказывать ей медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Предполагаемый убийца задержан, следователем ему предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), суд рассмотрит ходатайство об аресте мужчины.
В Норильске восьмилетний мальчик случайно отравил брата
