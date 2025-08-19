Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке зафиксировали новый афтершок - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 19.08.2025 (обновлено: 18:05 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/kamchatka-2036363152.html
На Камчатке зафиксировали новый афтершок
На Камчатке зафиксировали новый афтершок - РИА Новости, 19.08.2025
На Камчатке зафиксировали новый афтершок
Афтершок магнитудой 5,8 зафиксирован в 17.41 мск на Камчатке на расстоянии 455 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T17:59:00+03:00
2025-08-19T18:05:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
россия
камчатский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800018632_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_d153f0bd5905159dd2fb96ccb07feb89.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 5,8 зафиксирован в 17.41 мск на Камчатке на расстоянии 455 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. "Расстояние от ПК: 455. Глубина (км): 59.8. Магнитуда: 5,8, - сообщается в Telegram-канале филиала. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют повторные подземные толчки - афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
https://ria.ru/20250818/kamchatka-2036001064.html
камчатка
петропавловск-камчатский
россия
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800018632_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_872490dedfcaa5dd663820c2d5b6a86c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, россия, камчатский край
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Россия, Камчатский край
На Камчатке зафиксировали новый афтершок

На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,8

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты
Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 5,8 зафиксирован в 17.41 мск на Камчатке на расстоянии 455 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.
"Расстояние от ПК: 455. Глубина (км): 59.8. Магнитуда: 5,8, - сообщается в Telegram-канале филиала.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют повторные подземные толчки - афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
На Камчатке продолжается активность вулкана Ключевской
18 августа, 10:21
 
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиРоссияКамчатский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала