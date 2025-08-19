Жителей Камчатки заподозрили в нарушении миграционного законодательства
На Камчатке двух пенсионеров заподозрили в сокрытии иностранного ВНЖ
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовные дела против двух пожилых жителей Камчатки за нарушение миграционного законодательства, сообщили в следственном управлении СК России по Камчатскому краю.
"Следственными органами СК по Камчатскому краю возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан Российской Федерации, которые подозреваются в неуведомлении о наличии вида на жительство иностранного государства (статья 330.2 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.
По данным следствия, 66-летняя женщина и 76-летний мужчина получили право на постоянное проживание за границей в 2013 и 2015 годах соответственно, но не сообщили об этом в российские государственные органы.
Уголовная статья 330.2 УК РФ ("Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве") предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до одного года, либо обязательных работ на срок до 400 часов.
С 2014 года российские граждане обязаны уведомлять МВД о получении иностранного гражданства или вида на жительство в течение 60 дней. Нарушение этого требования влечет административную или уголовную ответственность.
