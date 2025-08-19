Рейтинг@Mail.ru
Жителей Камчатки заподозрили в нарушении миграционного законодательства - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:58 19.08.2025 (обновлено: 09:05 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/kamchatka-2036221452.html
Жителей Камчатки заподозрили в нарушении миграционного законодательства
Жителей Камчатки заподозрили в нарушении миграционного законодательства - РИА Новости, 19.08.2025
Жителей Камчатки заподозрили в нарушении миграционного законодательства
Следственные органы возбудили уголовные дела против двух пожилых жителей Камчатки за нарушение миграционного законодательства, сообщили в следственном... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T08:58:00+03:00
2025-08-19T09:05:00+03:00
происшествия
россия
камчатский край
камчатка
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_bf7099ff2f6f1b9e7624e23e2dce5042.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовные дела против двух пожилых жителей Камчатки за нарушение миграционного законодательства, сообщили в следственном управлении СК России по Камчатскому краю. "Следственными органами СК по Камчатскому краю возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан Российской Федерации, которые подозреваются в неуведомлении о наличии вида на жительство иностранного государства (статья 330.2 УК РФ)", - сообщили в ведомстве. По данным следствия, 66-летняя женщина и 76-летний мужчина получили право на постоянное проживание за границей в 2013 и 2015 годах соответственно, но не сообщили об этом в российские государственные органы. Уголовная статья 330.2 УК РФ ("Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве") предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до одного года, либо обязательных работ на срок до 400 часов. С 2014 года российские граждане обязаны уведомлять МВД о получении иностранного гражданства или вида на жительство в течение 60 дней. Нарушение этого требования влечет административную или уголовную ответственность.
https://ria.ru/20250811/grazhdanstvo-2034530747.html
https://rsport.ria.ru/20250813/zhurova-2034930813.html
россия
камчатский край
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_189:0:2856:2000_1920x0_80_0_0_d00a8ba8d00a4d4c62b0f4b22368ed85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, камчатский край, камчатка, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Камчатский край, Камчатка, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителей Камчатки заподозрили в нарушении миграционного законодательства

На Камчатке двух пенсионеров заподозрили в сокрытии иностранного ВНЖ

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовные дела против двух пожилых жителей Камчатки за нарушение миграционного законодательства, сообщили в следственном управлении СК России по Камчатскому краю.
"Следственными органами СК по Камчатскому краю возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан Российской Федерации, которые подозреваются в неуведомлении о наличии вида на жительство иностранного государства (статья 330.2 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В России расширили основания для лишения приобретенного гражданства
11 августа, 10:46
По данным следствия, 66-летняя женщина и 76-летний мужчина получили право на постоянное проживание за границей в 2013 и 2015 годах соответственно, но не сообщили об этом в российские государственные органы.
Уголовная статья 330.2 УК РФ ("Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве") предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до одного года, либо обязательных работ на срок до 400 часов.
С 2014 года российские граждане обязаны уведомлять МВД о получении иностранного гражданства или вида на жительство в течение 60 дней. Нарушение этого требования влечет административную или уголовную ответственность.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
"Практически невозможно": Журова о возвращении сменивших гражданство
13 августа, 08:08
 
ПроисшествияРоссияКамчатский крайКамчаткаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала