Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье проверят информацию об избиении девушки на детской площадке - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/izbienie-2036398239.html
В Подмосковье проверят информацию об избиении девушки на детской площадке
В Подмосковье проверят информацию об избиении девушки на детской площадке - РИА Новости, 19.08.2025
В Подмосковье проверят информацию об избиении девушки на детской площадке
Прокуратура проводит проверку после публикации в СМИ сообщения об избиении девушки на детской площадке в городском округе Шатура в Подмосковье, сообщила... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T22:25:00+03:00
2025-08-19T22:25:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
шатура
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после публикации в СМИ сообщения об избиении девушки на детской площадке в городском округе Шатура в Подмосковье, сообщила прокуратура Московской области. Ранее в интернете распространилось видео, где мужчина наносит удары ногами по голове и телу девушки на детской площадке. "Прокуратура проводит проверку по сообщению СМИ о нанесении телесных повреждений девушке в городском округе Шатура. В ходе мониторинга социальных сетей и средств массовой информации выявлено видео, на котором зафиксировано, как мужчина, находясь на детской площадке возле дома на улице Спортивная в городе Шатура, избил девушку", - говорится в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. Шатурская городская прокуратура в ходе проверки установит все обстоятельства и причины произошедшего, кроме того, надзорное ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
https://ria.ru/20250816/sk-2035815837.html
московская область (подмосковье)
шатура
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1920x0_80_0_0_5790ba927e873e78bde44c434f65b3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), шатура, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Шатура, Россия
В Подмосковье проверят информацию об избиении девушки на детской площадке

Прокуратура проверит сведения об избиении девушки на детской площадке в Шатуре

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после публикации в СМИ сообщения об избиении девушки на детской площадке в городском округе Шатура в Подмосковье, сообщила прокуратура Московской области.
Ранее в интернете распространилось видео, где мужчина наносит удары ногами по голове и телу девушки на детской площадке.
"Прокуратура проводит проверку по сообщению СМИ о нанесении телесных повреждений девушке в городском округе Шатура. В ходе мониторинга социальных сетей и средств массовой информации выявлено видео, на котором зафиксировано, как мужчина, находясь на детской площадке возле дома на улице Спортивная в городе Шатура, избил девушку", - говорится в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
Шатурская городская прокуратура в ходе проверки установит все обстоятельства и причины произошедшего, кроме того, надзорное ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Петербурге задержали подростков, избивших "двойника Ленина"
16 августа, 18:54
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ШатураРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала