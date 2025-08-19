https://ria.ru/20250819/izbienie-2036398239.html

В Подмосковье проверят информацию об избиении девушки на детской площадке

В Подмосковье проверят информацию об избиении девушки на детской площадке - РИА Новости, 19.08.2025

В Подмосковье проверят информацию об избиении девушки на детской площадке

Прокуратура проводит проверку после публикации в СМИ сообщения об избиении девушки на детской площадке в городском округе Шатура в Подмосковье, сообщила... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T22:25:00+03:00

2025-08-19T22:25:00+03:00

2025-08-19T22:25:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

шатура

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после публикации в СМИ сообщения об избиении девушки на детской площадке в городском округе Шатура в Подмосковье, сообщила прокуратура Московской области. Ранее в интернете распространилось видео, где мужчина наносит удары ногами по голове и телу девушки на детской площадке. "Прокуратура проводит проверку по сообщению СМИ о нанесении телесных повреждений девушке в городском округе Шатура. В ходе мониторинга социальных сетей и средств массовой информации выявлено видео, на котором зафиксировано, как мужчина, находясь на детской площадке возле дома на улице Спортивная в городе Шатура, избил девушку", - говорится в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. Шатурская городская прокуратура в ходе проверки установит все обстоятельства и причины произошедшего, кроме того, надзорное ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

https://ria.ru/20250816/sk-2035815837.html

московская область (подмосковье)

шатура

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), шатура, россия