В Подмосковье проверят информацию об избиении девушки на детской площадке
В Подмосковье проверят информацию об избиении девушки на детской площадке
2025-08-19T22:25:00+03:00
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после публикации в СМИ сообщения об избиении девушки на детской площадке в городском округе Шатура в Подмосковье, сообщила прокуратура Московской области. Ранее в интернете распространилось видео, где мужчина наносит удары ногами по голове и телу девушки на детской площадке. "Прокуратура проводит проверку по сообщению СМИ о нанесении телесных повреждений девушке в городском округе Шатура. В ходе мониторинга социальных сетей и средств массовой информации выявлено видео, на котором зафиксировано, как мужчина, находясь на детской площадке возле дома на улице Спортивная в городе Шатура, избил девушку", - говорится в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. Шатурская городская прокуратура в ходе проверки установит все обстоятельства и причины произошедшего, кроме того, надзорное ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
