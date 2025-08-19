Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Италии назвал подходящее место для встречи по Украине - РИА Новости, 19.08.2025
15:30 19.08.2025
Глава МИД Италии назвал подходящее место для встречи по Украине
Глава МИД Италии назвал подходящее место для встречи по Украине
Италия считает, что Женева была бы подходящим местом для проведения потенциальной встречи по Украине, заявил глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни. РИА Новости, 19.08.2025
в мире
россия
женева (город)
италия
антонио таяни
владимир путин
владимир зеленский
международный уголовный суд
РИМ, 19 авг – РИА Новости. Италия считает, что Женева была бы подходящим местом для проведения потенциальной встречи по Украине, заявил глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни. "Женева может быть правильным местом, Италия поддерживает, чтобы переговоры прошли в Женеве", - заявил он журналистам по прибытии в Берн. Говоря о Швейцарии, Таяни напомнил о проведении конференции по Украине в отеле "Бюргеншток" в июне 2024 года. "Рим был бы идеальным местом, которое поддерживают американцы, украинцы и другие, но есть проблема с Международным уголовным судом, так что всё было бы сложнее. Я считаю, что Женева была бы лучшим местом", - заявил Таяни, слова которого приводит агентство Nova. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. По итогам встречи президент Франции Эммануэль Макрон выступил за проведение встречи Путина и Зеленского в Женеве.
россия
женева (город)
италия
в мире, россия, женева (город), италия, антонио таяни, владимир путин, владимир зеленский, международный уголовный суд, евросоюз
В мире, Россия, Женева (город), Италия, Антонио Таяни, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Международный уголовный суд, Евросоюз
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Европарламента Антонио Таяни перед началом встречи глав государств и правительств стран Евросоюза в Брюсселе. 9 марта 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Председатель Европарламента Антонио Таяни перед началом встречи глав государств и правительств стран Евросоюза в Брюсселе. 9 марта 2017. Архивное фото
РИМ, 19 авг – РИА Новости. Италия считает, что Женева была бы подходящим местом для проведения потенциальной встречи по Украине, заявил глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни.
"Женева может быть правильным местом, Италия поддерживает, чтобы переговоры прошли в Женеве", - заявил он журналистам по прибытии в Берн.
Говоря о Швейцарии, Таяни напомнил о проведении конференции по Украине в отеле "Бюргеншток" в июне 2024 года.
"Рим был бы идеальным местом, которое поддерживают американцы, украинцы и другие, но есть проблема с Международным уголовным судом, так что всё было бы сложнее. Я считаю, что Женева была бы лучшим местом", - заявил Таяни, слова которого приводит агентство Nova.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
По итогам встречи президент Франции Эммануэль Макрон выступил за проведение встречи Путина и Зеленского в Женеве.
В миреРоссияЖенева (город)ИталияАнтонио ТаяниВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМеждународный уголовный судЕвросоюз
 
 
