Глава МИД Италии назвал подходящее место для встречи по Украине

Глава МИД Италии назвал подходящее место для встречи по Украине

РИМ, 19 авг – РИА Новости. Италия считает, что Женева была бы подходящим местом для проведения потенциальной встречи по Украине, заявил глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни. "Женева может быть правильным местом, Италия поддерживает, чтобы переговоры прошли в Женеве", - заявил он журналистам по прибытии в Берн. Говоря о Швейцарии, Таяни напомнил о проведении конференции по Украине в отеле "Бюргеншток" в июне 2024 года. "Рим был бы идеальным местом, которое поддерживают американцы, украинцы и другие, но есть проблема с Международным уголовным судом, так что всё было бы сложнее. Я считаю, что Женева была бы лучшим местом", - заявил Таяни, слова которого приводит агентство Nova. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. По итогам встречи президент Франции Эммануэль Макрон выступил за проведение встречи Путина и Зеленского в Женеве.

