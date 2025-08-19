Глава МИД Италии назвал подходящее место для встречи по Украине
Глава МИД Италии Таяни предложил провести встречу по Украине в Женеве
Председатель Европарламента Антонио Таяни перед началом встречи глав государств и правительств стран Евросоюза в Брюсселе. 9 марта 2017
Председатель Европарламента Антонио Таяни перед началом встречи глав государств и правительств стран Евросоюза в Брюсселе. 9 марта 2017. Архивное фото
РИМ, 19 авг – РИА Новости. Италия считает, что Женева была бы подходящим местом для проведения потенциальной встречи по Украине, заявил глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни.
"Рим был бы идеальным местом, которое поддерживают американцы, украинцы и другие, но есть проблема с Международным уголовным судом, так что всё было бы сложнее. Я считаю, что Женева была бы лучшим местом", - заявил Таяни, слова которого приводит агентство Nova.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
По итогам встречи президент Франции Эммануэль Макрон выступил за проведение встречи Путина и Зеленского в Женеве.
