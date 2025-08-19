Рейтинг@Mail.ru
Более 100 медработников Краснодара получили 1,5 млн руб на взнос по ипотеке - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
10:35 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/ipoteka-2036242535.html
Более 100 медработников Краснодара получили 1,5 млн руб на взнос по ипотеке
Более 100 медработников Краснодара получили 1,5 млн руб на взнос по ипотеке - РИА Новости, 19.08.2025
Более 100 медработников Краснодара получили 1,5 млн руб на взнос по ипотеке
Более 100 медработников Краснодара получили 1,5 миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке в рамках программы, запущенной по инициативе губернатора... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T10:35:00+03:00
2025-08-19T10:35:00+03:00
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодар
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769485326_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_63d0cb92a329594ff428aa52b58ed53b.jpg
КРАСНОДАР, 19 авг - РИА Новости. Более 100 медработников Краснодара получили 1,5 миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке в рамках программы, запущенной по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева, рассказала в своем Telegram-канале курирующая социальную сферу региона вице-губернатор Анна Минькова, сообщает пресс-служба администрации региона. "Более 100 медработников Краснодара получили выплату в 1,5 миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке. Программа была запущена в этом году по инициативе губернатора. Она направлена на восполнение потребности краевого центра в компетентных и квалифицированных кадрах. Краснодар активно развивается, здесь расположены крупные медучреждения, принимающие пациентов со всего региона, поэтому нужны дополнительные специалисты, которые смогут оказать качественную помощь каждому жителю", – написала в официальном Telegram-канале Анна Минькова, ее слова приводит пресс-служба. Замглавы региона отметила, что воспользоваться этой мерой поддержки могут как врачи, так и специалисты среднего звена – фельдшеры, медсестры и акушеры, а также водители скорой помощи. Обязательное условие – после получения субсидии специалист должен отработать не менее 5 лет в медучреждении города. На эти цели из бюджета края выделили 750 миллионов рублей, добавила Анна Минькова. Как сообщила пресс-служба, программу по предоставлению медработникам 1 миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке в сельской местности реализуют в Краснодарском крае с 2022 года. За это время социальные выплаты получили 429 медработников. С 2025 года в Краснодаре запустили еще одну программу – размер выплаты по ней составляет 1,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250728/kondratev-2031848152.html
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769485326_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_7214fb16e461823bca9cd70968310f63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вениамин кондратьев, краснодар, краснодарский край
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Краснодар, Краснодарский край
Более 100 медработников Краснодара получили 1,5 млн руб на взнос по ипотеке

На Кубани медработники получили 1,5 млн руб на первоначальный взнос по ипотеке

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкКлюч, деньги и домик, сложенный из банковских карт
Ключ, деньги и домик, сложенный из банковских карт - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Ключ, деньги и домик, сложенный из банковских карт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 19 авг - РИА Новости. Более 100 медработников Краснодара получили 1,5 миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке в рамках программы, запущенной по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева, рассказала в своем Telegram-канале курирующая социальную сферу региона вице-губернатор Анна Минькова, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Более 100 медработников Краснодара получили выплату в 1,5 миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке. Программа была запущена в этом году по инициативе губернатора. Она направлена на восполнение потребности краевого центра в компетентных и квалифицированных кадрах. Краснодар активно развивается, здесь расположены крупные медучреждения, принимающие пациентов со всего региона, поэтому нужны дополнительные специалисты, которые смогут оказать качественную помощь каждому жителю", – написала в официальном Telegram-канале Анна Минькова, ее слова приводит пресс-служба.
Замглавы региона отметила, что воспользоваться этой мерой поддержки могут как врачи, так и специалисты среднего звена – фельдшеры, медсестры и акушеры, а также водители скорой помощи. Обязательное условие – после получения субсидии специалист должен отработать не менее 5 лет в медучреждении города.
На эти цели из бюджета края выделили 750 миллионов рублей, добавила Анна Минькова.
Как сообщила пресс-служба, программу по предоставлению медработникам 1 миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке в сельской местности реализуют в Краснодарском крае с 2022 года. За это время социальные выплаты получили 429 медработников. С 2025 года в Краснодаре запустили еще одну программу – размер выплаты по ней составляет 1,5 миллиона рублей.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Кондратьев: на Кубани обновят культурные учреждения по нацпроекту
28 июля, 10:12
 
Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала