Более 100 медработников Краснодара получили 1,5 млн руб на взнос по ипотеке

КРАСНОДАР, 19 авг - РИА Новости. Более 100 медработников Краснодара получили 1,5 миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке в рамках программы, запущенной по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева, рассказала в своем Telegram-канале курирующая социальную сферу региона вице-губернатор Анна Минькова, сообщает пресс-служба администрации региона. "Более 100 медработников Краснодара получили выплату в 1,5 миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке. Программа была запущена в этом году по инициативе губернатора. Она направлена на восполнение потребности краевого центра в компетентных и квалифицированных кадрах. Краснодар активно развивается, здесь расположены крупные медучреждения, принимающие пациентов со всего региона, поэтому нужны дополнительные специалисты, которые смогут оказать качественную помощь каждому жителю", – написала в официальном Telegram-канале Анна Минькова, ее слова приводит пресс-служба. Замглавы региона отметила, что воспользоваться этой мерой поддержки могут как врачи, так и специалисты среднего звена – фельдшеры, медсестры и акушеры, а также водители скорой помощи. Обязательное условие – после получения субсидии специалист должен отработать не менее 5 лет в медучреждении города. На эти цели из бюджета края выделили 750 миллионов рублей, добавила Анна Минькова. Как сообщила пресс-служба, программу по предоставлению медработникам 1 миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке в сельской местности реализуют в Краснодарском крае с 2022 года. За это время социальные выплаты получили 429 медработников. С 2025 года в Краснодаре запустили еще одну программу – размер выплаты по ней составляет 1,5 миллиона рублей.
