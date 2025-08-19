https://ria.ru/20250819/indeks-2036216185.html

"Бутербродекс" снизился впервые за лето

"Бутербродекс" снизился впервые за лето

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине июля изменился впервые за это лето - снизился на 2,1 пункта и составил 147,9 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской корзины аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. За период с 16 по 31 июля средний чек вырос по кофе (на 0,4%, до 226 рублей). Снизился он по огурцам (на 11,7%, до 98 рублей), сахару (на 1,4%, до 68 рублей), ветчине (на 0,8%, до 258 рублей), сливочному маслу (на 0,8%, до 234 рублей) и сыру (на 0,4%, до 239 рублей). По батону средний чек остался на уровне 48 рублей. Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом снизился на 2,1 пункта - до 147,9 пункта. Эксперты "Чек Индекса" отмечают, что такая динамика среднего чека на огурцы объясняется сезонностью. Максимальным за все время расчета "Бутербродекса" он был в первой половине февраля 2025 года - 241 рубль за полкило огурцов. С тех пор чек упал почти в 2,5 раза.

