https://ria.ru/20250819/gutsul-2036287776.html

Защита Гуцул 20 августа опротестует приговор

Защита Гуцул 20 августа опротестует приговор - РИА Новости, 19.08.2025

Защита Гуцул 20 августа опротестует приговор

Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул 20 августа опротестует ее приговор в апелляционной палате Кишинева, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Байрам. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T14:07:00+03:00

2025-08-19T14:07:00+03:00

2025-08-19T14:16:00+03:00

евгения гуцул

происшествия

молдавия

кишинев

гагаузия

майя санду

приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033458699_290:0:2817:1421_1920x0_80_0_0_d4acdf9792cd5ae61cd1db91acc3b680.jpg

КИШИНЕВ, 19 авг - РИА Новости. Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул 20 августа опротестует ее приговор в апелляционной палате Кишинева, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Байрам.Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет."Защита Евгении Гуцул 20 августа обратится в Апелляционную палату Кишинева, чтобы опротестовать приговор главе Гагаузии", - заявила Байрам.Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250815/shor-2035475415.html

https://ria.ru/20250810/protest-2034431653.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

евгения гуцул, происшествия, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии