Опрос показал отношение россиян к переезду за границу на ПМЖ

10:56 19.08.2025 (обновлено: 10:59 19.08.2025)
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Абсолютное большинство (91%) россиян не хотели бы уезжать из России за границу на постоянное жительство, 59% респондентов уверены, что жить нужно в той стране, где человек вырос и получил образование, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ, который есть у РИА Новости. Девять из десяти (91%) опрошенных граждан РФ заявили, что не хотят уезжать за границу на постоянное жительство, 6% ответили, что скорее хотели бы этого. В 2020 году уехать на ПМЖ из России хотели 16% россиян, 82% не уехали бы из страны. Более половины (59%) респондентов считают, что жить нужно в той стране, где человек вырос и получил образование, 33% придерживаются мнения, что надо жить в том государстве, где тебе будет хорошо. Среди тех россиян, кто хотел бы уехать за границу, 12% могли бы переехать в течение ближайших пары лет, 14% - в течение трех-пяти лет, 50% думали о переезде, но в силу определенных причин не знают, когда это будет возможно. По мнению 14% опрошенных, за последние полгода в РФ стало больше людей, уезжающих из России в другие страны на постоянное место жительства, 27% считают, что таких стало меньше, 32% - что их количество не изменилось. Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя результаты опроса, отметил, что несколько лет назад ушла в прошлое эпоха "открытого мира", международная торговля и инвестиции стагнируют, обмен технологиями между странами резко сократился, а миграционные потоки в значительной степени "заморозились". "Ситуация России на этом фоне и уникальна, и типична. Типично – сокращение притока: общество сегодня гораздо жестче, чем прежде, настроено к приезжим, и требует от государства большего контроля, надзора и ограничений по отношению к иммигрантам. Уникально сокращение оттока: ехать особенно некуда, да и некому – практически все, кто хотел, это уже сделали, а оставшиеся – вполне устроились и неплохо себя чувствуют в родной стране", - сказал он. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19 июля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Абсолютное большинство (91%) россиян не хотели бы уезжать из России за границу на постоянное жительство, 59% респондентов уверены, что жить нужно в той стране, где человек вырос и получил образование, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ, который есть у РИА Новости.
Девять из десяти (91%) опрошенных граждан РФ заявили, что не хотят уезжать за границу на постоянное жительство, 6% ответили, что скорее хотели бы этого. В 2020 году уехать на ПМЖ из России хотели 16% россиян, 82% не уехали бы из страны.
Более половины (59%) респондентов считают, что жить нужно в той стране, где человек вырос и получил образование, 33% придерживаются мнения, что надо жить в том государстве, где тебе будет хорошо.
Среди тех россиян, кто хотел бы уехать за границу, 12% могли бы переехать в течение ближайших пары лет, 14% - в течение трех-пяти лет, 50% думали о переезде, но в силу определенных причин не знают, когда это будет возможно.
По мнению 14% опрошенных, за последние полгода в РФ стало больше людей, уезжающих из России в другие страны на постоянное место жительства, 27% считают, что таких стало меньше, 32% - что их количество не изменилось.
Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя результаты опроса, отметил, что несколько лет назад ушла в прошлое эпоха "открытого мира", международная торговля и инвестиции стагнируют, обмен технологиями между странами резко сократился, а миграционные потоки в значительной степени "заморозились".
"Ситуация России на этом фоне и уникальна, и типична. Типично – сокращение притока: общество сегодня гораздо жестче, чем прежде, настроено к приезжим, и требует от государства большего контроля, надзора и ограничений по отношению к иммигрантам. Уникально сокращение оттока: ехать особенно некуда, да и некому – практически все, кто хотел, это уже сделали, а оставшиеся – вполне устроились и неплохо себя чувствуют в родной стране", - сказал он.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19 июля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
