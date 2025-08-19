Рейтинг@Mail.ru
В ГД развеяли слухи о наказании за критику мессенджера MAX - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/gosduma-2036353712.html
В ГД развеяли слухи о наказании за критику мессенджера MAX
В ГД развеяли слухи о наказании за критику мессенджера MAX - РИА Новости, 19.08.2025
В ГД развеяли слухи о наказании за критику мессенджера MAX
Обоснованная критика национального мессенджера Max не находится под запретом, а наоборот помогает разработчикам делать мессенджер лучше, заявил глава комитета... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T17:19:00+03:00
2025-08-19T17:19:00+03:00
технологии
сергей боярский
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032421067_0:148:2500:1554_1920x0_80_0_0_05dbc790609951f4aead7b78cad3a307.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Обоснованная критика национального мессенджера Max не находится под запретом, а наоборот помогает разработчикам делать мессенджер лучше, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ&gt;&gt;&gt;Ранее в СМИ появилась информация о том, что публичная и необоснованная критика Max якобы может стать причиной для проверки на иностранное влияние. "Никакой речи о наказании за критику Мax нет… Обоснованная критика не находится под запретом. Наоборот, мне кажется, она помогает разработчикам делать Мax ещё лучше", - написал он в своем Telegram-канале. Политик рассказал, что не видит "негативной волны" в отношении мессенджера. "Но, если она появится, мы должны будем внимательно присмотреться к источникам дискредитации", - добавил Боярский.
https://ria.ru/20250819/maks-2036260392.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032421067_0:0:2421:1815_1920x0_80_0_0_d04c70e0850cb6a14aa3a7727d9d976f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сергей боярский, госдума рф
Технологии, Сергей Боярский, Госдума РФ
В ГД развеяли слухи о наказании за критику мессенджера MAX

Боярский: критика Max помогает разработчикам делать мессенджер лучше

© РИА Новости / Владимир АстапковичМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер Max. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Обоснованная критика национального мессенджера Max не находится под запретом, а наоборот помогает разработчикам делать мессенджер лучше, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>
Ранее в СМИ появилась информация о том, что публичная и необоснованная критика Max якобы может стать причиной для проверки на иностранное влияние.
"Никакой речи о наказании за критику Мax нет… Обоснованная критика не находится под запретом. Наоборот, мне кажется, она помогает разработчикам делать Мax ещё лучше", - написал он в своем Telegram-канале.
Политик рассказал, что не видит "негативной волны" в отношении мессенджера.
"Но, если она появится, мы должны будем внимательно присмотреться к источникам дискредитации", - добавил Боярский.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Более 18 миллионов пользователей зарегистрировались в мессенджере MAX
Вчера, 12:02
 
ТехнологииСергей БоярскийГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала