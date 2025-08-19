https://ria.ru/20250819/gosduma-2036353712.html
В ГД развеяли слухи о наказании за критику мессенджера MAX
Обоснованная критика национального мессенджера Max не находится под запретом, а наоборот помогает разработчикам делать мессенджер лучше, заявил глава комитета... РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Обоснованная критика национального мессенджера Max не находится под запретом, а наоборот помогает разработчикам делать мессенджер лучше, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>Ранее в СМИ появилась информация о том, что публичная и необоснованная критика Max якобы может стать причиной для проверки на иностранное влияние. "Никакой речи о наказании за критику Мax нет… Обоснованная критика не находится под запретом. Наоборот, мне кажется, она помогает разработчикам делать Мax ещё лучше", - написал он в своем Telegram-канале. Политик рассказал, что не видит "негативной волны" в отношении мессенджера. "Но, если она появится, мы должны будем внимательно присмотреться к источникам дискредитации", - добавил Боярский.
Боярский: критика Max помогает разработчикам делать мессенджер лучше