11:40 19.08.2025
В Госдуме назвали визит лидеров стран ЕС в США парадом лицедеев
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
дональд трамп
михаил шеремет
владимир зеленский
госдума рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сравнил с пародом лицедеев поездку лидеров стран Евросоюза в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. "Визит лидеров Евросоюза в Вашингтон напоминал парад лицедеев. Мы помним, как они еще не так давно, во время выборов президента США, поливали грязью Трампа, а сегодня, прихрамывая, спешат на поклон и улыбаются, как будто ничего и не было, пытаясь заполучить как можно большее одобрение и уговорить сорвать миролюбивые намерения лидеров России и США, заключенные на Аляске", - сказал Шеремет. По его словам, складывалось впечатление, что лидеры европейских стран в этот раз выполняли роль конвоиров, доставив в Вашингтон Зеленского. "Видимо, опасаясь, что в разрез их инструктажам Зеленский снова повторит неадекватные выходки, схожие с его предыдущим одиночным американским турне", - сказал Шеремет. Депутат подчеркнул, что лидеры западноевропейских стран сильно ошибаются, если по-прежнему верят, что смогут и дальше получать выгоду от продолжения спровоцированного ими украинского конфликта. "Их надежды победить Россию разобьются о сплоченность русского народа, сталь российского оружия и мужество российского солдата", - добавил Шеремет. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп в свою очередь отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, михаил шеремет, владимир зеленский, госдума рф, евросоюз
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Евросоюз
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сравнил с пародом лицедеев поездку лидеров стран Евросоюза в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
"Визит лидеров Евросоюза в Вашингтон напоминал парад лицедеев. Мы помним, как они еще не так давно, во время выборов президента США, поливали грязью Трампа, а сегодня, прихрамывая, спешат на поклон и улыбаются, как будто ничего и не было, пытаясь заполучить как можно большее одобрение и уговорить сорвать миролюбивые намерения лидеров России и США, заключенные на Аляске", - сказал Шеремет.
По его словам, складывалось впечатление, что лидеры европейских стран в этот раз выполняли роль конвоиров, доставив в Вашингтон Зеленского.
"Видимо, опасаясь, что в разрез их инструктажам Зеленский снова повторит неадекватные выходки, схожие с его предыдущим одиночным американским турне", - сказал Шеремет.
Депутат подчеркнул, что лидеры западноевропейских стран сильно ошибаются, если по-прежнему верят, что смогут и дальше получать выгоду от продолжения спровоцированного ими украинского конфликта.
"Их надежды победить Россию разобьются о сплоченность русского народа, сталь российского оружия и мужество российского солдата", - добавил Шеремет.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп в свою очередь отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Дональд ТрампМихаил ШереметВладимир ЗеленскийГосдума РФЕвросоюз
 
 
