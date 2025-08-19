Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал о принятых законах в сфере миграционной политики - РИА Новости, 19.08.2025
08:44 19.08.2025
Володин рассказал о принятых законах в сфере миграционной политики
Володин рассказал о принятых законах в сфере миграционной политики
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. С 2024 года Госдумой был принят 21 федеральный закон в сфере миграционной политики, создана система, позволяющая препятствовать нелегальной миграции, принятые нормы работают, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "С 2024 года Государственной думой был принят 21 федеральный закон в сфере миграционной политики, из которых 17 - инициированы депутатами. Создана система, позволяющая препятствовать нелегальной миграции. В частности, усилена ответственность за её организацию и участие в подобных преступлениях. Теперь за это грозит до 15 лет лишения свободы", - написал Володин в своем канале в Max. Он привел данные МВД, согласно которым за шесть месяцев 2025 года на 7,2% увеличилось число выявленных преступлений по ст. 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции", на 27,9% вырос показатель пресечённых фактов нарушения иностранными гражданами правил въезда в Россию либо режима пребывания здесь, а также за этот период количество выданных разрешений на временное проживание снизилось на 31,6%, видов на жительство - уменьшилось на 32,2%. Кроме того, по словам председателя Госдумы, в первом полугодии из России депортировано на 17% больше мигрантов-нарушителей, чем за аналогичный период прошлого года, а у 791 человека прекращено приобретённое гражданство Российской Федерации. "Говоря о последней теме, правильно напомнить, что 11 августа 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 316-ФЗ, значительно расширяющий основания для прекращения приобретённого гражданства нашей страны. Теперь их стало более 80", - добавил Володин. Он подчеркнул, что это значит, что у правоохранительных органов появилось ещё больше возможностей для наведения порядка в миграционной сфере. "Анализируя правоприменительную практику, видим - принятые нормы работают… Со своей стороны, как и говорил ранее, продолжаем работу над совершенствованием законодательства в этой части. Ряд инициатив находится в разработке", - подытожил Володин.
Володин рассказал о принятых законах в сфере миграционной политики

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. С 2024 года Госдумой был принят 21 федеральный закон в сфере миграционной политики, создана система, позволяющая препятствовать нелегальной миграции, принятые нормы работают, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"С 2024 года Государственной думой был принят 21 федеральный закон в сфере миграционной политики, из которых 17 - инициированы депутатами. Создана система, позволяющая препятствовать нелегальной миграции. В частности, усилена ответственность за её организацию и участие в подобных преступлениях. Теперь за это грозит до 15 лет лишения свободы", - написал Володин в своем канале в Max.
Он привел данные МВД, согласно которым за шесть месяцев 2025 года на 7,2% увеличилось число выявленных преступлений по ст. 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции", на 27,9% вырос показатель пресечённых фактов нарушения иностранными гражданами правил въезда в Россию либо режима пребывания здесь, а также за этот период количество выданных разрешений на временное проживание снизилось на 31,6%, видов на жительство - уменьшилось на 32,2%.
Кроме того, по словам председателя Госдумы, в первом полугодии из России депортировано на 17% больше мигрантов-нарушителей, чем за аналогичный период прошлого года, а у 791 человека прекращено приобретённое гражданство Российской Федерации.
"Говоря о последней теме, правильно напомнить, что 11 августа 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 316-ФЗ, значительно расширяющий основания для прекращения приобретённого гражданства нашей страны. Теперь их стало более 80", - добавил Володин.
Он подчеркнул, что это значит, что у правоохранительных органов появилось ещё больше возможностей для наведения порядка в миграционной сфере. "Анализируя правоприменительную практику, видим - принятые нормы работают… Со своей стороны, как и говорил ранее, продолжаем работу над совершенствованием законодательства в этой части. Ряд инициатив находится в разработке", - подытожил Володин.
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
