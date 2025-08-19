https://ria.ru/20250819/gosduma-2036194238.html

В ГД рассказали о возможности отказаться от массовых обзвонов с 1 сентября

В ГД рассказали о возможности отказаться от массовых обзвонов с 1 сентября

В ГД рассказали о возможности отказаться от массовых обзвонов с 1 сентября

Россияне с 1 сентября 2025 года смогут через личный кабинет на сайте мобильного оператора или в приложении полностью отказаться от массовых обзвонов или...

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россияне с 1 сентября 2025 года смогут через личный кабинет на сайте мобильного оператора или в приложении полностью отказаться от массовых обзвонов или разрешить звонки только от определенных организаций, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "С 1 сентября 2025 года в России начнет действовать новый порядок борьбы со спам- и мошенническими звонками. Организации, осуществляющие массовые обзвоны, будут обязаны заключить договор с оператором связи и предоставить ему информацию о своих контактных данных и целях звонков. Эти сведения автоматически передаются между операторами, а на экране телефона абонента при входящем вызове будет отображаться маркировка - кто звонит и с какой целью", - сказал он. Депутат добавил, что в законодательстве понятие "массового вызова" специально не закреплено в четкой формулировке. "Это сделано осознанно - чтобы не дать возможности мошенникам обойти нормы закона, подгоняя свои схемы под формальные определения. Однако под массовыми вызовами, в широком смысле, понимаются автоматические или полуавтоматические звонки от различных организаций, компаний или сервисов, направленные большому числу абонентов - например, с предложением услуг, рекламой или иными уведомлениями", - объяснил Немкин. По его словам, массовые обзвоны могут быть и легальными - например, напоминания от клиник, оповещения госслужб, уведомления банков, но нередко они используются для фишинга, социальной инженерии или дезинформации. В отдельных случаях такие атаки даже перегружают линии связи, мешая работе экстренных служб и бизнеса, предупредил парламентарий. "Звонить без договора и четко обозначенной цели станет нельзя. При заключении договора компания указывает оператору, что именно она планирует обзванивать абонентов, и с какой целью. Это позволит автоматически маркировать вызовы и давать абоненту возможность заранее понять - стоит ли брать трубку", - сказал он. Депутат рассказал, что у граждан появится простой инструмент благодаря новым нормам. "Через личный кабинет на сайте оператора или в приложении можно будет полностью отказаться от массовых вызовов или разрешить звонки только от определенных организаций. Эта опция заработает с 1 сентября 2025 года", - отметил Немкин. По мнению депутата, мошенники будут пытаться подделывать отображаемые названия и номера, поэтому "маркировка - не панацея, а один из элементов защиты".

