Глава МИД Германии оценил переговоры в США по Украине
Глава МИД Германии оценил переговоры в США по Украине - РИА Новости, 19.08.2025
Глава МИД Германии оценил переговоры в США по Украине
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает успехом переговоров в Вашингтоне то, что США согласились с необходимостью предоставить Украине гарантии РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T12:04
2025-08-19T12:04:00+03:00
2025-08-19T12:04:00+03:00
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает успехом переговоров в Вашингтоне то, что США согласились с необходимостью предоставить Украине гарантии безопасности. "Было важно, что канцлер ФРГ проявил инициативу и отправился в Вашингтон, за ним последовали и другие. Была создана важная базовая предпосылка, а именно, чтобы Украина была вовлечена в мирный процесс. Это новое качество (переговоров -ред.), которого достигли европейцы. И это является необходимым условием для того, чтобы Украина вообще могла продолжать переговоры. И в этом смысле у нас больше шансов на мир", - заявил Вадефуль в интервью радиостанции Deutschlandfunk. По его словам, предпосылкой для продолжения переговоров о мире также являются гарантии безопасности для Украины. "Украина может рассчитывать на гарантии безопасности. Как со стороны европейцев, так и со стороны США. Президент Трамп согласился на это. Это большой успех", - заявил министр. По его мнению, европейцы многого достигли благодаря консолидированной общей позиции. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Агентство Блумберг сообщило во вторник со ссылкой на источники, что США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Вадефуль назвал согласие США на гарантии безопасности для Украины успехом