СМИ узнали, какие гарантии безопасности США и Европа планируют для Украины

Bloomberg: США и ЕС немедленно начнут работу по гарантиям безопасности Украине
Дональд Трамп, Владимир Зеленский и европейские лидеры во время встречи в Белом доме
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению гарантий безопасности Украине, они будут направлены на усиление ВСУ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Американские и европейские официальные лица немедленно начнут работу над предоставлением Украине <...> гарантий безопасности, чтобы открыть путь к знаменательной встрече между <...> Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским", — говорится в сообщении.
При этом собеседники издания отмечают, что цель гарантий безопасности — избежать требований России об ограничении численности ВСУ в рамках будущей мирной сделки.
"Гарантии будут сконцентрированы на усилении украинских военных сил и возможностей без каких-либо ограничений, как, например, ограничение на численность войск", — уточняется в материале.
Их обеспечением займется так называемая коалиция желающих во главе с Великобританией и Францией.
"Пакет гарантий безопасности, <...> как ожидается, будет включать многонациональные силы в будущем. Их формат еще предстоит определить", — указывается в статье.
Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейские источники, целевую группу для разработки гарантий безопасности для Украины возглавит госсекретарь Марко Рубио. По данным СМИ, они будут включать четыре компонента: военное присутствие, противовоздушную оборону, вооружение и контроль за прекращением боевых действий.
Встреча в Белом доме
Накануне президент США Дональд Трамп провел в Белом доме двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским. Затем к ним присоединились европейские лидеры: генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони.
Американский президент назвал прошедшие дискуссии очень плодотворными. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
Как заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита на Аляске, Россия согласна, что безопасность Украины должна быть обеспечена, Москва готова над этим работать.
