https://ria.ru/20250819/garantii-2036246823.html

СМИ узнали, какие гарантии безопасности США и Европа планируют для Украины

СМИ узнали, какие гарантии безопасности США и Европа планируют для Украины - РИА Новости, 19.08.2025

СМИ узнали, какие гарантии безопасности США и Европа планируют для Украины

США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению гарантий безопасности Украине, они будут направлены на усиление ВСУ, передает агентство Bloomberg со... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T10:58:00+03:00

2025-08-19T10:58:00+03:00

2025-08-19T14:35:00+03:00

в мире

сша

евросоюз

украина

европа

россия

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036250507_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_065378c43411561e04a5e3a055405e5e.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению гарантий безопасности Украине, они будут направлены на усиление ВСУ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Американские и европейские официальные лица немедленно начнут работу над предоставлением Украине <...> гарантий безопасности, чтобы открыть путь к знаменательной встрече между <...> Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским", — говорится в сообщении.При этом собеседники издания отмечают, что цель гарантий безопасности — избежать требований России об ограничении численности ВСУ в рамках будущей мирной сделки."Гарантии будут сконцентрированы на усилении украинских военных сил и возможностей без каких-либо ограничений, как, например, ограничение на численность войск", — уточняется в материале.Их обеспечением займется так называемая коалиция желающих во главе с Великобританией и Францией."Пакет гарантий безопасности, <...> как ожидается, будет включать многонациональные силы в будущем. Их формат еще предстоит определить", — указывается в статье.Встреча в Белом домеНакануне президент США Дональд Трамп провел в Белом доме двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским. Затем к ним присоединились европейские лидеры: генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони.Американский президент назвал прошедшие дискуссии очень плодотворными. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США. Как заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита на Аляске, Россия согласна, что безопасность Украины должна быть обеспечена, Москва готова над этим работать.

https://ria.ru/20250819/vstrecha-2036224464.html

https://ria.ru/20250819/spectator-2036235339.html

https://ria.ru/20250819/evropa-2036212738.html

https://ria.ru/20250819/tramp-2036214868.html

сша

украина

европа

россия

киев

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, евросоюз, украина, европа, россия, владимир зеленский, владимир путин, киев, вооруженные силы украины, дональд трамп, марк рютте, еврокомиссия, нато, великобритания