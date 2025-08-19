https://ria.ru/20250819/garantii-2036198523.html
Стубб рассказал, когда вступят в силу гарантии безопасности Украины
Стубб рассказал, когда вступят в силу гарантии безопасности Украины - РИА Новости, 19.08.2025
Стубб рассказал, когда вступят в силу гарантии безопасности Украины
Гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после достижения мира, заявил президент Финляндии Александр Стубб. РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после достижения мира, заявил президент Финляндии Александр Стубб. "Гарантии безопасности вступят в силу только тогда, когда будет достигнут мир", - сказал Стубб на пресс-конференции после встречи в Белом доме. Трансляцию вели финские СМИ. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Президент Финляндии добавил, что гарантии безопасности будут строиться на основе того, что прорабатывала "коалиция желающих". В воскресенье по итогам встречи так называемой коалиции желающих канцелярия премьера Британии опубликовала заявление. Из него следует, что лидеры государств "коалиции" подчеркнули свою "готовность развернуть контингент сразу после прекращения боевых действий", а также "готовность обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины", как и "готовность содействовать восстановлению вооруженных сил Украины". В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
