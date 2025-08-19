https://ria.ru/20250819/garantii-2036198523.html

Стубб рассказал, когда вступят в силу гарантии безопасности Украины

Стубб рассказал, когда вступят в силу гарантии безопасности Украины - РИА Новости, 19.08.2025

Стубб рассказал, когда вступят в силу гарантии безопасности Украины

Гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после достижения мира, заявил президент Финляндии Александр Стубб. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T03:06:00+03:00

2025-08-19T03:06:00+03:00

2025-08-19T03:06:00+03:00

в мире

украина

финляндия

россия

дональд трамп

владимир зеленский

евросоюз

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_f2b2b2e93b3cee9aadf2c20f1727ac04.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после достижения мира, заявил президент Финляндии Александр Стубб. "Гарантии безопасности вступят в силу только тогда, когда будет достигнут мир", - сказал Стубб на пресс-конференции после встречи в Белом доме. Трансляцию вели финские СМИ. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Президент Финляндии добавил, что гарантии безопасности будут строиться на основе того, что прорабатывала "коалиция желающих". В воскресенье по итогам встречи так называемой коалиции желающих канцелярия премьера Британии опубликовала заявление. Из него следует, что лидеры государств "коалиции" подчеркнули свою "готовность развернуть контингент сразу после прекращения боевых действий", а также "готовность обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины", как и "готовность содействовать восстановлению вооруженных сил Украины". В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.

https://ria.ru/20250819/stubb-2036198047.html

https://ria.ru/20250819/zelenskij-2036198198.html

украина

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, финляндия, россия, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, вооруженные силы украины, нато